Тиждень в Ужгороді: афіша подій на 1-5 грудня

Сьогодні зима повноправно вступила у свої права: на календарі – 1 грудня. Місто поволі готується до різдвяно-новорічних свят, а грудень приносить із собою перший затишний передноворічний настрій. Так, від сьогодні на Закарпатті запрацювали одразу кілька Резиденцій Святого Миколая, де чекають на малечу. А для тих, хто прагне культурних вражень, тиждень готує одразу кілька яскравих подій.

Цього тижня в Ужгород з концертом завітає легендарний хор “Гомін”. Зі сцени Закарпатської обласної філармонії лунатимуть світові шедеври класичної музики генія бароко – Йоганна Себастьяна Баха. Театральна публіка зможе побачити прем’єру комедії “Великі гроші”. А для тих, хто хоче зміцнити зв’язок із власним тілом, відбудеться тілесний майстер-клас “Розвантаження”.

2 грудня (вівторок)

Прем’єра комедії “Великі гроші”

Якщо ви любите посміятися та отримати від походу в театр море позитивних емоцій та подарувати гарний настрій своїм рідним чи друзям – до вашої уваги комедія відомого англійського драматурга Рея Куні “Великі гроші” у постановці Народного артиста України, заслуженого діяча мистецтв, режисера В’ячеслава Жили.

Несподівано заволодівши валізою з грошима, скромний бухгалтер Генрі, звичний до розміреного життя і поміркованості, розкриває в собі схильності до витівок від героя-коханця до авантюризму гангстера, готового на все аби не втратити “свій” мільйон. Віртуозно заплутаний сюжет, стрімка динаміка розвитку подій, оригінальний гумор – все це стало запорукою захопленого сприйняття цієї кримінальної комедії. А тонка гра акторів на межі комічного й еротичного, яскраві сценічні образи незмінно викликають захоплення глядачів.

Це іронічний і веселий погляд на людину з її слабкостями, надіями та бажаннями бути щасливим.

Вистава відбудеться у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі.

Початок: 17:45.

“Bach”: концерт Академічного камерного оркестру Закарпатської обласної філармонії

Музиканти Академічного камерного оркестру під керівництвом заслуженого артиста України Владислава Юроша запрошують шанувальників вишуканої класичної музики на вечір шедеврів Йоганна Себастьяна Баха – генія бароко, чия музика століттями надихає та зворушує серця.

У програмі прозвучать найвідоміші інструментальні й вокальні твори великого композитора, що розкривають грандіозну силу духовності, гармонії та внутрішнього світла. Під час концерту слухачі матимуть змогу зануритися у світ величних проникливих арій та блискучих концертів, сповнених емоцій і витонченої краси.

Початок вечора о 18:30.

Локація: велика зала Закарпатської обласної філармонії

Захід проходитиме на підтримку Збройних Сил України.

Тілесний майстер-клас “Розвантаження”

Артпростір “Станція Уж” (вул.Швабська, 9/2) запрошує зробити паузу серед щоденних справ, видихнути й дозволити собі переключитися. У просторі на тематичному майстер-класі можна буде розслабитись тілом, дати місце своїм емоціям, розвантажити напругу й повернути собі відчуття рівноваги.

Для реєстрації на захід потрібно заповнити форму за посиланням. Вік учасників – 18+.

З собою мати зручний легкий одяг, змінне взуття/шкарпетки

Заняття стартує о 19:00.

5 грудня (п’ятниця)

Концерт хору “Гомін” в рамках всеукраїнського концертного туру

У 2024 році “Укрінформ” визнав формацію, що входить до Львівського органного залу, найкращою в Україні. 2025-го пісня “Цей сон…” з вокалом Вадима Яценка здобула шалений успіх у соцмережах.

“Гомін” був створений у 1988 році та відтоді гідно репрезентує українську хорову традицію. Ціль артистів – поширення унікального багатоголосся та повернення інтересу до хорового мистецтва. Відомо також, що саме «Гомін» подарував особливе звучання фінальній сцені серіалу “Чорнобиль” телеканалу HBO, виконавши композицію “Вічная пам’ять”.

З 2023 року хор почав новий виток розвитку – приєднався до Львівського органного залу й отримав нового художнього керівника – Вадима Яценка. У жовтні виступив у Лунді на престижному фестивалі. Концерт відбувся в залі, де вручають Нобелівську премію. Мелодії, в яких оживає краса українського пісенного спадку.

Хор “Гомін” тріумфально представляв українське мистецтво у Франції, Швеції, США та Великій Британії. Його програми охоплюють різні жанри – колядки, духовні твори, повстанські пісні та сучасні композиції. Нині колектив продовжує обраний шлях – створює нові проєкти й зачаровує слухачів.

Концерт відбудеться у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі.

Початок: 17:45.

Афіша доповнюється…

Тетяна Клим-Кашуба

Головне фото: Сергій Денисенко

