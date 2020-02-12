Тиждень угорських страв пройде у 22 ресторанах Закарпаття

20 лютого у Закарпатті стартує гастрономічна подія “Тиждень угорських страв – 2020”. Ресторатори частуватимуть ухою по-балатонськи, голубцями, фанками та іншою смакотою. Першого дня у всіх 22 закладах буде 50% знижки на угорські страви, а у наступні три дні – -25%. Про це повідомляє Ужгородський пресклуб.

Закарпатська Угорська Туристична Рада кілька років тому запровадила ідею Тижня угорських страв. Цього року захід відбудеться увосьме. Голова Ради Андрій Мештер каже, що донедавна місцевих рестораторів складно було переконати приєднатися до ініціативи, але останні 4-5 років стабільно беруть участь понад 20 учасників.

Яким буде формат Тижня? У всіх закладах заплановане окреме меню з п’яти позицій перших, других страв, десертів та напоїв – обирайте до смаку.

Перелік ресторанів й кафе, які беруть участь у Тижні угорських страв:

Берегівський район:

Винний підвал сім’ї Варга, с. Бене, вул. Ракоці, 89

Тел.: +38 095 542 80 04.

Ресторан “Гелікон”, с. Яноші, вул. Шевченка, 45

Тел.: +38 050 550 22 17.

Ресторан “Зустріч”, с. Яноші, вул. Головна, 115/Б

Teл.: +38 095 540 47 75.

Pecторан “Кулоч”, с. Косонь, вул. Бочкаі, 96

Тел.: +38 096 692 39 43.

Ресторан “Ларк”, м. Берегово, вул. Б. Хмельницького, 126

Тел.: +38 095 560 85 70.

Ресторан “Мадярка”, с. Велика Бийгань, вул. Головна, 168

Тел.: +38 050 665 44 90.

Ресторан “Мала Гора“, м. Берегово, вул. Мужайська, б/н

Teл.: +38 095 648 96 44.

Ресторан “Мисливська Чарда”, с. Гать, вул. Головна, 1/Б

Тел.: +38 050 611 37 61.

Ресторан “Фемілі”, с. Велика Бийгань, вул. Миру, 1/А

Тел.: +38 099 020 39 51.

Ресторан “Ф’Кока”, м. Берегово, вул. Мужайська, 61

Тел.: +38 050 372 27 87.

Ресторан “Шеркерт”, м. Берегово, вул. Міговка, 13

Тел.: +38 095 646 90 06.

Сільська садиба “Телетал”, с. Бене, вул. Петефі, 45/Б

Тел.: +38 050 596 57 56.

Виноградівський район:

Ресторан “Еліза”, м. Виноградів, вул. Миру, 56/А

Тел.: +38 050 918 30 89.

Мукачівський район:

Ресторанний комплекс “Порядний ґазда“, м. Мукачево, вул. Ерделі, 36/А

Тел.: +38 095 507 56 66.

“Пивниця Ракоці”, м. Мукачево вул. Замкова гора ,б\н, замок «Паланок»

Тел.: + 38 066 175 38 88.

Ужгородський район:

Ресторан “Italia snack and Pizza”, с. Сюрте, вул. Ракоці, 59

Тел.: +38 099 366 39 30.

Ресторан “Ricco Pizza”, м. Чоп, вул.Берег, 19/3

Tel.: +38 068 922 96 06.

Ресторан “УнгварЪский”, м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 29

Тел.: +38 099 301 12 01.

Ресторан “Ужгородський замок”, м. Ужгород, вул. Капітульна, 33

Тел.: +38 067 312 00 12.

Ресторан “Угорський двір”, м. Ужгород, вул. Капітульна, 24

Тел.: +38 050 087 51 80.

Сільська садиба “Дача“, с. Циганівці, вул. Садова,7

Тел.: +38 099 342 57 84.

Рахівський район:

Ресторан “Ясіня”, смт. Ясіня, вул. Карпатська, 56

Тел.: +38 067 312 21 66.

Список учасників поступово поповнюється!

Varosh

Фото: dailynewshungary