Тиждень у місті: афіша подій в Ужгороді у будні 29 вересня-2 жовтня

Щоразу, формуючи афішу подій на вихідні, нам доводилося пропускати цікаві події впродовж тижня. Тому ми вирішили відновити афішу “Тиждень у місті” (хто з нами давно, той пам’ятає такий формат).
Тож, щопонеділка ми будемо розповідати про цікаві події у будні дні, а у четвер ввечері, традиційно, підготуємо афішу на вікенд.
На тренінг від TatoHub.Ужгород запрошують в Оласну наукову бібліотеку. “У родині ми щодня обмінюємося сотнями слів. Але від того, як саме ми говоримо, залежить атмосфера вдома: довіра чи конфлікти, підтримка чи образи”, — кажуть організатори.
На занятті психолог Олексій Гелюх розповість, як говорити без крику і звинувачень, як слухати та бути почутим, як формувати довірливу атмосферу в родині. Учасники розберуть прості кроки для зменшення напруги у спілкуванні
Початок о 17:00. Попередня реєстрація тут. Участь безкоштовна.
До свого 80-річчя Обласна бібліотека ім. Ф.Потушняка запрошує всіх книголюбів на справжнє свято читання! З 11:00 до 18:00 у дворі бібліотеки (просп. Свободи, 16) відбудеться буккросингова акція “Капуркова книжка”. Принесіть книгу, яку вже прочитали та оберіть нову для себе.
Умови обміну: приймаються лише художні книги українською мовою, видані після 2010 року, у гарному стані.
У Всеукраїнський день бібліотек, 30 вересня, о 18:00, в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Ф. Потушняка відбудеться презентація нової художньої книжки письменника, волонтера Андрія Любки “Вечір у Стамбулі”.
Письменник називає “Вечір у Стамбулі” “найбільш сюжетною” своєю історією, чиї події розвиваються швидко й динамічно.
Ужгородців та фанатів запрошують в Амфітеатр на Орлиній на концерт Наді Дорофєєвої HEARTBEAT. “Це буде теплий вечір, сповнений треків, які ти точно знаєш: “Хартбіт”, “А я все плакала”, “Кохаю, але не зовсім”, “Додайте світла” та інші”, — кажуть організатори.
Початок о 19:00.
В Ужгородському замку відкриється фотовиставка Ігоря Климовича “Вічність у миті”. Ігор “Африка” Климович був молодшим лейтенантом хорунжої служби Третьої окремої штурмової бригади, а також історичним реконструктором, краєзнавцем, фотографом. Захисник загинув 30 липня 2025 року на Харківщині під час виконання завдань.
Його світлини можна буде переглянути у галереї на 1 поверсі. Там будуть представлені і його фотографії з Закарпаття.
Відкриття виставки — о 15:00.
До відкриття 35 концертного сезону камерний хор “Cantus” виступить з прем’єрою хорової композиції “Надія”. У програмі лунатимуть твори Бортнянського, Леонтовича, Станковича та інших композиторів.
Концерт відбудеться в Художньому музеї ім.Й.Бокшая, початок — о 18:00.
В Археологічний музей Ужгородського національного університету ім. Е. Балагурі запрошують охочих на кінолекцію. Захід передбачає демонстрацію документальних та художніх фільмів, знятих на території Закарпаття (тодішньої Підкарпатської Русі) у міжвоєнний період. Лектор – Любош Марек, архівіст Національного кіноархіву Чеської республіки. Модеруватиме захід Любов Павлишин, доцент кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції.
Організатор: Українсько-угорський навчально-науковий інститут УжНУ. Початок о 15:00. Адреса: пл. Народна, 3. Вхід вільний.
На майстерклас, де навчатимуть виготовляти дерев’яні вироби своїми руками запрошують дітей 6-12 років. Це не школа і не гурток — це місце, де можна мріяти, пиляти, фарбувати, помилятись і радіти результату, — кажуть наставники.
Діти навчаться тримати в руках інструменти, робити іграшки, підставки, сувеніри з дерева, гордість за “Я зробив це сам!”, а свій виріб дитина забирає додому. Запис обов’язковий, тому пишіть повідомлення на сторінці простору у фейсбуці чи у вайбері.
Початок об 11:00 до 14:00. Адреса: вул.Гагаріна, 13.
Символічна драма Панаса Мирного в сучасному прочитанні Івана Уривського — вже цієї осені на сцені Закарпатського муздрамтеатру. Актори Театру Франка покажуть історію про зіткнення серця і заборон, свободи і традицій, що вражає формою, глибиною та емоційністю.
Початок о 19:00.
Зоряна Попович, Varosh
Фото Сергія Денисенка
