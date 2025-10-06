Тиждень у місті: афіша подій в Ужгороді на 6-9 жовтня

Цього тижня цікавими будуть тренінги для батьків та сімейних пар від ТатоХаб.Ужгород, у філармонії лунатиме музика з культових аніме, а в артпросторі “Ліс” покажуть короткометражний документальний фільм про представників етнічних громад, які зберегли свою культуру попри радянський тиск.

У четвер запрошуємо вас на зустріч Varosh Talks Interview — з філософом, правником Антоном Дробовичем. А вже на вихідних в Ужгороді вже вшосте пройде Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль.

6 жовтня (понеділок)

Онлайн-розмова “Як говорити з американцями в епоху Трампа: ключі до різних аудиторій”

Команда Lviv Media Forum запрошує на експертну онлайн-розмову “Як говорити з американцями в епоху Трампа: ключі до різних аудиторій”. “Поговоримо на основі реальних кейсів про нові умови й особливості побудови діалогу, комунікації, просування української точки зору на різних рівнях в Америці — як серед тих, хто приймає рішення, так і серед їхніх виборців”, — кажуть організатори.

Що варто знати про нинішню ситуацію в урядових колах і суспільстві США, щоб правильно розуміти риторику американських співрозмовників — допоможуть розібратися журналіст Остап Яриш та політолог Владислав Фарапонов. Початок о 17:00 (за київським часом), у ZOOM. Реєстрація обовʼязкова. Подія також транслюватиметься на сторінці команди у фейсбуці. Тренінг “Сексуальна безпека дітей” ТатоХаб.Ужгород запрошує батьків на тренінг “Межі і довіра: як говорити з дітьми про сексуальну безпеку”. Психолог Олексій Гелюх розповість про те, як допомогти дітям усвідомити власні межі, розпізнавати небезпечні ситуації, спокійно й природно вести розмови про інтимні теми, а також про те, як підтримати дитину, якщо вона зіткнулася з тривожним або травматичним досвідом. Зустріч відбудеться в Закарпатській обласній бібліотеці (просп.Свободи, 16), початок о 17:00. Участь безкоштовна. Попередня реєстрація тут. 7 жовтня (вівторок)

Тілесний майстерклас розвантаження

В кінці робочого дня в артпростір “Станція-Уж” (Швабська, 9/2) запрошують на вечір розвантаження та спокою.

“Ми запрошуємо вас у простір, де можна розслабитись тілом, дати місце своїм емоціям, розвантажити напругу й повернути собі відчуття рівноваги. Це безпечне середовище, сповнене підтримки, уваги й тепла — де можна відчути себе почутим, прийнятим і трохи ближчим до себе”, — кажуть організатори Fundacia HumanDoc (республіка Польща) і ГО “Харківський фонд психологічних досліджень”.

Початок о 19:00 і до 22:00. Захід безоплатний. ВІК: 18+ років. Реєстрація за посиланням. Охочих просять брати зручний легкий одяг, змінне взуття/шкарпетки.

8 жовтня (середа)

Тренінг “5 секретів щасливого шлюбу”

До Закарпатської обласної бібліотеки ТатоХаб.Ужгород запрошує на тренінг подружні пари. Психологиня Олена Пітух розповість про важливі складові міцного партнерства: як розуміти одне одного без образ, як зберігати емоційний зв’язок та підтримувати теплоту у спілкуванні, що робити, коли стосунки потребують оновлення.

“На цьому тренінгу ви дізнаєтесь, що допомагає парам залишатися щасливими навіть після багатьох років разом”, — кажуть організатори.

Початок о 17:30.

Концерт “ANIME. Part 2. Музичний гурт SVITLOMUSIC”

На концерті в обласній філармонії прозвучать мелодії з улюблених аніме. Культура аніме – це неосяжний простір для мистецтва в усіх його проявах. Зазвичай про аніме говорять як про те, що можна подивитись. Але це далеко не лише про анімацію. Це іще й про саунд, ліричні мелодії опенінгів, що завжди стають головним елементом впізнаваності. У звуках передаються емоції головних героїв, і слухачі/глядачі мимоволі переживають їх особисто. SVITLOMUSIC подарує всім нагоду відчути це наживо.

Початок о 18:30.

9 жовтня (четвер)

Майстерклас у “Моїй майстерні”

На майстерклас, де навчатимуть виготовляти дерев’яні вироби своїми руками запрошують дітей 6-12 років. Це не школа і не гурток — це місце, де можна мріяти, пиляти, фарбувати, помилятись і радіти результату, — кажуть наставники.

Діти навчаться тримати в руках інструменти, робити іграшки, підставки, сувеніри з дерева, гордість за “Я зробив це сам!”, а свій виріб дитина забирає додому. Запис обов’язковий, тому пишіть повідомлення на сторінці простору у фейсбуці чи у вайбері.

Початок об 11:00 до 14:00. Адреса: вул.Гагаріна, 13.

Антон Дробович в Ужгороді: Varosh запрошує на відкриту зустріч

Varosh запрошує 9 жовтня на зустріч з українським філософом, правником, громадським діячем, колишнім головою Українського інституту національної пам’яті — Антоном Дробовичем.

Антон Дробович — один із найяскравіших представників нового покоління українських інтелектуалів. Він досліджує культуру пам’яті, працює з темами історії, ідентичності та цінностей, формує дискусію про те, як минуле впливає на сучасність і майбутнє України.

Під час розмови говоритимемо про:

культуру пам’яті у час війни та її роль для стійкості суспільства;

нові сенси та виклики для української ідентичності;

як осмислення минулого допомагає будувати демократичне майбутнє.

Модераторка: Росана Тужанська, CEO Varosh.

Зустріч відбудеться в галереї “Ілько”, початок о 18:30. Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією (максимальна кількість учасників — 150 осіб). Реєстрація тут.

Кінопоказ документального фільму

В артпростір “Ліс” (Фединця, 37) запрошують на короткометражний документальний фільм “Вкорінені” (Rooted) — це історії тих, хто зберіг свою культуру, мову й пам’ять попри заборони та тиск радянської системи. У кадрі — кримські татари, болгари, угорці та євреї, для яких Україна завжди була домом.

У 2023 році команда Post Bellum Ukraine вирушила в експедиції, щоб задокументувати спогади представників етнічних громад: болгарської, гагаузької, кримськотатарської, караїмської, єврейської, угорської, молдовської, ромської та інших. На основі цих інтерв’ю створили півгодинний фільм — історії, які допомагають зрозуміти Україну у її різноманітті.

Початок о 18:30.

Осінь у місті: головні культурні події Ужгорода (Доповнено)

Афіша доповнюється…

Зоряна Попович, Varosh

