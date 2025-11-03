Тиждень у місті: афіша подій в Ужгороді на 4-7 листопада (Доповнено)

Цього тижня в Ужгороді пройде чимало цікавих подій – від презентації нової інформаційної брошури про краєзнавчий музей Легоцького до проєкту “Збережені мелодії”, де в рамках співпраці з Закарпатським народним хором спробують “оживити” музейну експозицію народних музичних інструментів.
У філармонії – “антистрес”-концерт від Victoria NIRO, на сцені драмтеатру – танцювальна “Шафа” та інтелектуальні “Загадкові варіації”.
Для родин ветеранів – розмови від TatoHub про підтримку та школа батьківства, для дітей – майстерклас у “Моїй майстерні”. Фіналізуємо тиждень двома персональними виставками – Петра Ряски та Володимира Машіки.
Інформаційно-довідкову брошуру підготували співробітники Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім.Т.Легоцького у співпраці з друзями-істориками із Закарпатського угорського університету ім.Ф.Ракоці ІІ.
Як зазначають організатори, мета – надання короткого, але всебічного уявлення про провідний музей регіону, який, нагадаємо, цьогоріч відзначає 80-ліття. Так, у виданні стисло подано інформацію про історію Ужгородського замку, відомих постатей, які в ньому жили та творили, а також – про витоки діяльності музею, його поступ і здобутки.
Брошуру видано українською, угорською та англійською мовами. Презентація відбудеться в музейній експозиції “Тиводар Легоцький”. Початок о 12:00.
Як знайти в собі сили, коли поруч – людина, яка пройшла війну? Як підтримати, не втрачаючи власної рівноваги? Як навчитися жити далі, коли біль і спогади постійно поруч?
Про ці непрості, але надзвичайно важливі теми говоритимемо на зустрічі з психологинею Оленою Пітух у межах заходів ТатоХаб Ужгород. Ця зустріч – для дружин, матерів і рідних ветеранів, а також усіх, хто хоче краще зрозуміти, як підтримати близьких, які повернулися з війни, і при цьому не забути про себе.
На зустріч у Закарпатській обласній науковій бібліотеці чекають на 17:30.
Проєкт спільно реалізовують Ужгородський замок та Закарпатський народний хор. Артисти хору “оживили” музейні експонати на інструментах із музейної експозиції “Народні музичні інструменти та народний одяг Закарпаття”, й надалі відвідувачі виставки зможуть почути традиційні для краю, зокрема, рідкісні музичні інструменти – у відеозаписі.
Початок — об 11:00.
Іноді найважче – знайти слова підтримки. Особливо коли поруч людина, яка переживає біль, втрату чи внутрішню боротьбу. Але чи завжди слова потрібні? І як бути поруч так, щоб дати відчуття безпеки й прийняття?
Під час зустрічі з психологом Олексієм Гелюхом говоритимемо про силу тиші, емпатію та присутність, які здатні лікувати не менше, ніж поради чи розмови.
На зустріч у Закарпатській обласній науковій бібліотеці чекають на 17:00.
В Закарпатській обласній філармонії пройде концерт Victoria NIRO – однієї з представниць нової хвилі української музики. В концертній програмі “Тур Антистрес”, що об’єднає всі хіти артистки, гармонійно поєднуються хіп-хоп і поп.
Початок о 19:00.
Виставку ляльок, декорацій та костюмів із вистав із “золотого” фонду театру різних років відкриє Театр ляльок “Бавка”. В Ужгородському замку впродовж двох тижнів можна буде подивитись експозицію ляльок, декорацій та костюмів з дев’яти вистав театру – “Тричі славний розбійник Пинтя”, “Попелюшка. Спогад про нездійсненне”, “Дерево – диво”, “У нашім раї на землі”, “Останнє туреня”, “Лісова пісня”, “Зоряний малюк”, “Вечори на хуторі, або билиці про вічне…”, “Нова сукня для принцеси” й “А де ж п’яте?”. Поряд із ними – унікальні архівні ляльки з вистави “Чарівне кресало” й угорської балади “Про Скрипаля Ференца та його вірного друга Пішту”.
Початок об 11:00, із нагоди відкриття виставки на відвідувачів чекатиме яскраве театралізоване дійство.
На майстерклас, де навчатимуть виготовляти дерев’яні вироби своїми руками запрошують дітей 6-12 років. Це не школа і не гурток – це місце, де можна мріяти, пиляти, фарбувати, помилятись і радіти результату, – кажуть наставники.
Діти навчаться тримати в руках інструменти, робити іграшки, підставки, сувеніри з дерева, гордість за “Я зробив це сам!”, а свій виріб дитина забирає додому. Запис обов’язковий, тому пишіть повідомлення на сторінці простору у фейсбуці чи у вайбері.
Початок об 11:00 до 14:00. Адреса: вул. Карпатської України, 13.
У Закарпатському музично-драматичному театрі з танцювальною виставою виступить балет “Freedom”. Легендарному українському балету “Freedom” нещодавно виповнилося 20 років, і всю його біографію важко було б вмістити навіть у найбільшу з усіх існуючих книжок. Проте останнє десятиліття їхнього неймовірного творчого шляху вдалося помістити у… “Шафу”! За своє життя “Freedom” створив і накопичив у своєму креативному арсеналі чимало важливих і цінних сценічних втілень, вражаючих експериментів, крос-жанрових постановок і номерів.
“Шафа” стала квінтесенцією творчого світовідчуття балету “Freedom”. Вам відкриють “Шафу”, як “живий музей” дуже Особистих історій і конкретних людей. Є тільки ви, 14 танцюристів та їхні пронизливі історії. Персонажі на сцені залишаються самими собою, але градус їхньої чесності зашкалює.
Початок о 18:00.
На Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру впродовж трьох вечорів 6,7 та 8 листопада покажуть інтелектуальну, чуттєву історію про любов, пам’ять і самотність. “Загадкові варіації” – це блискуча гра інтелектів і почуттів, у якій правда народжується між рядками, а любов – постає у найвищій, найболючішій формі.
Відомий письменник, нобелівський лауреат Абель Знорко живе відлюдником, оточений книгами та спогадами. До нього прибуває журналіст Ерік Ларсен – здавалося б, для інтерв’ю. Але розмова швидко переростає у психологічну дуель.
Початок о 19:00.
У галереї “Ужгород” відкриється персональна виставка Петра Ряски з нагоди 50-річного ювілею “Конституція перформансу. Мій маршрут був обраний пливти паромом тим самим маршрутом, що плив у свій час Пилип Орлик – Свіноуйсьце-Йстаг”.
Відкриття о 15:00.
Педагог, музикант, художник Володимир Машіка запрошує на виставку художніх творів “Музика у фарбах”. У своїй професійній діяльності він постійно споглядав красу і хотів доторкнутись до неї… І найкращим дотиком до краси є живопис, яким активно займається з 2022 року.
Володимир Машіка запрошує всіх, хто хоче почути, якими композиціями лунають мальовничі полотна. Виставка у верхній виставковій залі Ужгородського скансену діятиме до 21 листопада, п’ятниці.
Відкриття о 15:00.
Зустріч для татусів, мам і всіх, хто прагне виховувати з любов’ю. Психологиня Олена Пітух говоритиме про відповідальне батьківство, довіру, взаєморозуміння й емоційний контакт із дітьми.
Вхід вільний. Початок зустрічі у Закарпатській обласній науковій бібліотеці о 17:30.
