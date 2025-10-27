Тиждень у місті: афіша подій в Ужгороді 27-30 жовтня

Впродовж тижня на вас чекає зустріч з лауреатами премії імені Петра Скунця, творча виставка ветерана Сергія Лендєла, атмосферний концерт з мультфільмів Хаяо Міядзакі, а також лекції та вистави.

Також нагадуємо, що в Ужгородському скансені триває виставка Олени Кондратюк “Знаки Карпат”. Якщо ми не згадали про цікаву подію — пишіть у коментарях, доповнимо.

27 жовтня (понеділок)

Концерт “Наші душі й наш спів – з тобою Україно!”

В Художньому музеї ім.Й.Бокшая пройде концерт з нагоди Дня української писемності та мови. Для шанувальників музики виступатимуть студенти Ужгородського музичного фахового коледжу імені Д. Є. Задора (клас викладача-методиста, заслуженої працівниці культури України Надії Підгородської). Як анонсують організатори, це буде вечір справжнього мистецтва, наповнений потужними голосами та глибокими емоціями. Підтримати талановиту молодь і вшанувати наше спільне багатство – українське слово та пісню – запрошують усіх охочих.

Вхід – вільний. Натомість коштами слухачі зможуть долучитися до волонтерського збору на підтримку Збройних Сил України.

Початок о 15:00.

Осінні канікули в мовній школі “Крок”

Мовна школа “Крок” запрошує школярів 6-10 та 10-12 років на денний табір на канікули, де діти не просто відпочивають — вони говорять, творять і навчаються. У програмі: заняття англійською та німецькою в інтерактивному форматі, тематичні майстер-класи та ігри, квести, творчі завдання та багато позитиву.

Час: 10:00-16:00.

Вартість: 2500 грн за 5 днів + харчування (500 грн за 5 днів). Реєстрація у дірект або за номером 095 605 82 96.

Творча зустріч із лауреатами премії імені Петра Скунця

В Ужгородській публічній бібліотеці відбудеться творча зустріч із лауреатами Ужгородської міської премії імені Петра Скунця. Буде можливість поспілкуватися з молодим поетом та військовослужбовцем Віктором Новграді-Лецо, авторками “Винної історії Закарпаття” Ольгою Тоїчкіною, Тетяною Літераті й Вікторією Алексович, письменником Дмитром Кешелею та фотографом Сергієм Денисенком. А також переглянути короткометражний фільм про відомого письменника, історика, професора Сергія Федаку, який помер цього року та ознайомитися зі збірником споминів “Петро Скунць у колі сучасників” від обласної бібліотеки.

Також під час вечора звучатимуть вірші Петра Скунця, а учасники поділяться спогадами про видатного закарпатця, письменника та публіциста, Шевченківського лауреата. Початок о 17:00.

Культові мелодії з мультфільмів Міядзакі

У Закарпатську обласну філармонію запрошують на концерт не тільки любителів музики, а й шанувальників мультфільмів Хаяо Міядзакі. Культові мелодії з його легендарних анімаційних шедеврів у живому виконанні камерного складу BIGSHOW ORCHESTRA.

Світ Міядзакі — це не просто мультфільми. Це казки, що відкривають двері у всесвіт, де живе дитяча мрія, де природа дихає магією, а кожна історія наповнена філософією й ніжністю. У цих стрічках ми впізнаємо себе — свої страхи й надії, свою любов і жагу до свободи.

Тепер у вас є можливість почути цю чарівність у живому виконанні в межах проєкту Candlelight events by BIGSHOW. Камерний склад оркестру представить програму Hayao Miyazaki’s Dreams — найкращі мелодії з культових фільмів великого японського режисера. Особливу атмосферу створить світло сотень свічок, яке перетворить залу на простір тепла і затишку.

Початок о 19:00.

28 жовтня (вівторок)

Лекція “SMM зі змістом: як стратегія будує стабільний ріст”

Експертка з SMM та побудови онлайн-стратегій Олена Гордійчук та Центр Дія.Бізнес в Ужгороді запрошують на лекцію, де розберуть один із найважливіших інструментів стабільного зростання бізнесу — стратегію в соціальних мережах.

— Розкриємо, чому її створення настільки важливе, та поділимося простими порадами, як побудувати ефективну стратегію навіть без команди чи консультацій, — йдеться в запрошенні на подію.

Початок о 15:00. Вартість участі: 250 грн. Реєстрація за посиланням. Адреса: набережна Незалежності 1, 3й поверх.

Виставка Сергія Лендєла “Барви рідного краю”

У Малій виставковій залі Ужгородського скансену представлять акварелі та графіку ветерана російсько-української війни, архітектора за фахом, іршавчанина Сергія Лендєла. Чимала кількість його робіт намальована на фронті в окопі, на колінах.

— Малювання — це не лише пориви творчої душі, але й арттерапія, яка допомагала триматися на плаву у непростих буднях військового життя, — кажуть організатори.

Відкриття о 15:00.

Презентація видавництва “Потяг” та книги “Моя сестра — серійна вбивця”

До “Книгарні «Є»” (просп.Свободи, 40) запрошують на презентацію книги Оїнкан Брейтвейт “Моя сестра — серійна вбивця” від видавництва “Потяг”. Під час зустрічі говоритимуть про те, як у літературі зображають злочин, мораль і родинну лояльність; про справжні історії серійних убивць, які лягають в основу літературних сюжетів.

Спеціальна гостя — Ярина Вовк, яка поділиться досвідом роботи з сюжетами, розкаже, як створює напруження у своїх творах і чому нас так приваблює темний бік людської натури.

Початок о 18:30.

29 жовтня (середа)

Лекція-практикум “Омолодження без ін’єкцій”

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує на зустріч усіх, кому небайдужа тема омолодження. Майстриня з омолодження Галина Максимець розкаже й покаже, що треба робити, щоб запустити в організмі процес омолодження.

— Все, що тобі потрібно — трохи часу для себе, сила твого наміру і перевірені техніки, про які дізнаєшся під час нашої цінної зустрічі, — кажуть у клубі. Початок о 18:30 у просторі на Швабській, 68 (каб.205). Якщо плануєш прийти, постав + у коментарях, або напишіть у приватні повідомлення, щоб забронювати місце. Вистава “Ефект Елджернона” Одна з найзахопливіших історій у світовій літературі оживе на театральній сцені під приводом змагання у кмітливості між білою мишкою на ім’я Елджернон і Чарлі. Кінцевий результат – непередбачуваний. Актори Закарпатського муздрамтеатру запрошують на виставу на Малій сцені. Початок о 19:00.

30 жовтня (четвер)

Майстерклас у “Моїй майстерні”

На майстерклас, де навчатимуть виготовляти дерев’яні вироби своїми руками запрошують дітей 6-12 років. Це не школа і не гурток — це місце, де можна мріяти, пиляти, фарбувати, помилятись і радіти результату, — кажуть наставники.

Діти навчаться тримати в руках інструменти, робити іграшки, підставки, сувеніри з дерева, гордість за “Я зробив це сам!”, а свій виріб дитина забирає додому. Запис обов’язковий, тому пишіть повідомлення на сторінці простору у фейсбуці чи у вайбері.

Початок об 11:00 до 14:00. Адреса: вул. Карпатської України, 13.

Вистава “Ніч на Гельвера”

На Малій сцені музично-драматичного театру актори покажуть виставу “Ніч на Гельвера”. Пронизлива історія про страх і надію, любов і втрати, про боротьбу з собою та жорстокістю світу. Сюжет, у якому переплітаються ніжність і трагедія, залишить глибокий слід у серці кожного, хто наважиться заглянути у внутрішній світ героїв.

Початок о 19:00.

Осінь у місті: головні культурні події Ужгорода (Доповнено)

Афіша доповнюється…

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.