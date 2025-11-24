Тиждень у місті: афіша подій в Ужгороді 24-28 листопада

Останній тиждень осені буде дуже насичений! Уже з понеділка починається щорічна акція “Письменник за прилавком”, яка триватиме аж до Дня Святого Миколая, почнеться підготовка до “Ходи звіздарів”, будуть виставки, презентації та квіз без табу!

До кінця тижня в Ужгородському скансені ще встигаєте оглянути виставку “Світло віри та сили”. І якщо ми забули щось проанонсувати – пишіть нам у коментарях, афішу доповнимо!

24 листопада (понеділок)

“Письменник за прилавком”

Стартує щорічна акція “Письменник за прилавком”, щодня у будні, до Миколая (5 грудня) з 14.00 до 15.00 у книгарні “Кобзар” на читачів чекатимуть:

24.11 – Олександр Славець

25.11 – Маріан Токар, Роберт Левицький, Володимир Тарасюк

26.11 – Марія Дутко

27.11 – Микола Пігуляк

28.11 – Павло Федака

Майстерклас з розпису Різдвяної зірки

Рух підтримки закарпатських військових спільно з Творчими волонтерами-Ужгород розпочинає підготовку до благодійного заходу “Хода звіздарів”. І стартують із серії майстеркласів за донат зі створення та розпису символу Різдва – зірки, які проведе Валентина Васильєва.

Набір на МК буде відбуватись за реєстрацією учасників. Початок о 18:00 у волонтерському просторі на вул. Гойди, 8.

25 листопада (вівторок)

Дереворізьблення: виставкова колаборація

Ужгородський скансен запрошує на виставку “Від ремесла до мистецтва”, що презентує унікальні зразки традиційного народного дерева з колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту, а також професійне дереворізьблення Закарпатської академії мистецтв. Це подія, яка поєднує спадщину та сучасне бачення, демонструє красу ручної праці та мистецьку майстерність, що передається поколіннями.

Початок о 15:00. Верхня виставкова зала Закарпатського музею народної архітектури та побуту (м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а). Зустріч з Михайлом Дороговичем Хочете познайомитися з найтитулованішим закарпатським фотографом? Маєте таку можливість! Михайло Дорогович розповість гостям “Дерева Мого Життя” про свій 20-літній шлях у фотографії, покаже чудовий альбом “Відвертість” і поділиться секретами створення своїх найвідоміших робіт. Телефон для реєстрації на афіші. Захід безкоштовний, донати на підтримку організації вітаються. Локація: вул. Ю.Станинця, 6. Поетичний вечір “Жіночі голоси в літературі” Кав’ярня “Зона Комфорту” (площа Кирила та Мефодія, 4) запрошує на поетичний вечір. Це вечір, де слова звучатимуть ніжно й сильно водночас. Де історії жінок оживатимуть у поезії та прозі, де між рядками можна буде впізнати себе —

з усіма радостями, втомою, силою й мріями. Початок о 18:30.

Концерт “Folk Jazz Vocals”

Закарпатська обласна філармонія запрошує на вечір, де поєднаються джаз, фольклор і жива імпровізація. На слухачів чекатимуть сучасні джазові композиції, фольклорні мотиви в нових аранжуваннях, румунські танці, іспанські ритми, гуцульська енергія, закарпатська лірика, старовинні балади та танго у свіжому звучанні.

Початок о 18:30.

26 листопада (середа)

“Жива бібліотека”

В рамках Мандрівного Docudays в обласній науковій бібліотеці (просп.Свободи, 16) пройде зустріч, де замість книг, сторінок і обкладинок – реальні люди з унікальними історіями, готові до відкритого діалогу. Тут можна ставити питання, ділитися думками й почути те, що зазвичай не вписують у звичайні тексти.

На вас чекатимуть 6 “книг”, шість людей з надзвичайними життєвими історіями, досвідом і поглядами: Рудольф Дзуринець, Тетяна Літераті, Ольга Набока, Тетяна Літус, Марія Афіян та Андрій Момут. Кожен охочий зможе обрати свою “книгу” та поспілкуватися з нею особисто протягом 15 хвилин у спокійній, відкритій і дружній атмосфері.

Початок зустрічі – о 16:00.

Виставка з пісочної графіки “Відображення”

До Ужгородського скансену запрошують на виставку пісочної графіки “Відображення” учнів та викладачів професійної студії пісочної анімації “Light line”, що відкрилася 14 листопада. Експозиція дозволить насолодитися віддруками цього мистецтва.

Також запрошуємо долучитися до концерту пісочного шоу, зорганізованого спільно з вихованцями сімейної музичної студії “Bohdan music”.

Початок о 16:00.

Андріївські вечорниці у скансені

День Андрія (30 листопада, або 13 грудня) не святкували як церковне свято, втім в народі його вважали покровителем молоді, який сприяв щасливим шлюбам. Тож як відбувалися ворожіння на Андрія на Закарпатті? Про це всі охочі зможуть дізнатися на вечірній тематичній лекції з елементами атракції “Андріївські вечорниці в ужгородському скансені”.

Початок о 17:00.

Кінопоказ та закриття Мандрівного Docudays

Організатори запрошують на показ та обговорення стрічки “Санаторій” ірландського режисера Гара О’Рурка. Це доволі іронічна картина про легендарний лікувальний курорт “Куяльник” на Одещині, за колоритом якого розкривається певний портрет української нації, що не припиняє боротися, мріяти, кохати, горювати, планувати життя під звуки тривог.

Після показу буде обговорення стрічки та того, як партисипативність – участь, співдія допомагають суспільству зцілюватися, відновлювати довіру й людяність навіть у найважчі часи.

Початок о 18:00.

Еногастрономічна вечеря в “СироВині”

Винний бар «Сировина» запрошує на еногастрономічну вечерю разом з The Fish. До кожної страви організатори підібрали найкращу комбінацію вина та підкреслять смаки витонченими винами. Справжня зірка шеф Олександр Корничук від TheFish, спеціально для вас приготує та презентує 4 дуже особливі страви:

• тар тар з королівських креветок з рисовими чипсами, поєднаємо з ніжним Шардоне від FontanaFreda з Пемонту

• овочевий спрінг рол з тар таром із лосося з кімчі подаємо разом з Cremant de Bordeaux SO BastorLamontagene

• рулет з філе дорадо та тунця су-від з соусом том ям, буде витонченою парою з Бургундським Шардоне Domaine Cornu 2022

• севіче з маринованого сібаса з соусом буде вибухом смаку разом з Tavel Les Eglantiers

Вартість: 1500 грн. Кількість місць обмежена. Запис в директ.

Вистава “Ефект Елджернона”

На Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру покажуть виставу за твором Деніела Кіза. Одна з найзахопливіших історій у світовій літературі оживе на театральній сцені під приводом змагання у кмітливості між білою мишкою на ім’я Елджернон і Чарлі. Кінцевий результат – непередбачуваний.

Початок о 19:00.

27 листопада (четвер)

Презентація книги в обласній бібліотеці

Ужгородців запрошують на презентацію книги Марини Бородіної “Проти вітру” – щирої та сильної історії про внутрішню стійкість, сміливість та шлях людини, що не боїться йти назустріч викликам. Книга написана виключно… поглядом. Авторка створила книгу завдяки інноваційній технології, що відслідковує рух зіниці, доводячи: творчість сильніша за будь-які обмеження.

Подію модеруватиме Римма Зюбіна – акторка, громадська діячка та натхненна співрозмовниця, яка допоможе відкрити нові грані книги та її авторки.

Початок о 17:30.

BookTalk Brunch “Від читача до блогера”

У “Книгарні Є” стартує новий формат – книжковий бранч із запрошеним експертом, де говоритимуть про все, що відбувається навколо книжок і книжкового світу. Запрошена експертка цього місяця – Надія Лесняк: таргетологиня, інфлюенсерка та книжкова блогерка, яка точно знає, як розповідати про книги цікаво і створювати якісний контент, що надихає.

Розмова йтиме про секрети успішних книжок, перші кроки у блогінгу тощо.

Початок зустрічі о 17:00. Реєстрація обов’язкова в особисті: Антоніна Богданова (@arto.nina) або за тел. +380961350772 (WhatsApp / Viber / Telegram)

Публічне інтерв’ю “Вечір без цензури”

Ужгородців запрошують на публічне інтерв’ю + вільний діалог з Тетяною Барною, засновницею бренду жіночого одягу Fashionista. Розмовлятиме з нею Росана Тужанська, співзасновниця й керівниця медіа Varosh, програмна директорка Re:Open Zakarpattia. Формат зустрічі передбачає можливість ставити питання, дискутувати, ділитися власними думками та знайомитись. Атмосфера дружня, без оцінок і без «правильних відповідей».

17:30 – 18:00 — реєстрація та вітальна кава, 18:00 — початок події. Вартість: безкоштовно. Адреса: Оld Continent, пл. Петефі, 4

Кількість місць обмежена. Реєстрація обов’язкова за посиланням.

Квіз без табу

Туроператор “Muse tavel” запрошує на вечір квізу без табу. Гострі питання, пікантні теми, чорний гумор і неочікувані повороти — усе, про що не скажеш на родинному застіллі, але так хочеться обговорити з друзями. Тут буде про секс, стереотипи, дикі факти, моральні дилеми й абсурдні ситуації, які змушують сміятись і червоніти одночасно. Це гра для тих, хто не боїться провокацій і вміє тримати удар… сміхом.

Реєстрація — у діректі. Вартість – 400 грн з особи. Локація: бар “Avocado” (І.Чендея, 5а)

28 листопада (п’ятниця)

Концерт до ювілею естрадно-духового оркестру філармонії

Академічний естрадно-духовий оркестр Закарпатської філармонії запрошує на святковий ювілейний концерт, присвячений 20-річчю колективу. Оркестр був заснований у 2005 році під керівництвом народного артиста України Володимира Співака. Саме він став основою становлення та розвитку колективу, формуючи його стиль і впізнаване звучання упродовж цих двадцяти років.

Ювілейна програма збере найяскравіші твори з репертуару оркестру — від популярних мелодій до сучасних композицій, які супроводжували творчий шлях колективу протягом двох десятиліть.

Початок о 18:30.

Вистава “Same time, next year”

На Малій сцені гратимуть виставу за п’єсою американського драматурга та сценариста Бернарда Слейда, володаря премії «Оскар», вона є класикою сучасної драматургії. В Україні ця відома драма майже не йшла на сцені, а в театрі на Бродвеї її зіграли півтори тисячі разів.

Режисер Михайло Фіщенко вважає, що неймовірна історія двох закоханих буде зрозуміла кожному в залі. Адже предметом дослідження автора є родинні стосунки. І головний висновок полягає в тому, що ми маємо пройти довгий шлях сумнівів, аби зрозуміти, що сім’я – це великий дар. Вистава парадоксальна за змістом. Як змінюється людина протягом тривалого часу? Як змінюються наші стосунки з коханими?

Початок о 19:00.

Афіша доповнюється…

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Марії Симкович

