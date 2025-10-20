Тиждень у місті: афіша подій в Ужгороді 20-23 жовтня

Афіша тижня в Ужгороді: з концертом приїздить співачка Клавдія Петрівна; Закарпатський народний хор запрошує шанувальників на концертну програму “Не забудь співаночки наші”, а муздрамтеатр – на вистави.

Нагадуємо вам, що у Художньому музеї ім.Бокшая триває виставка відомого живописця, графіка, аквареліста, монументаліста, заслуженого художника України Петра Фелдеші, в галереї “Ужгород” – виставка пам’яті Петра Шолтеса, а в Ужгородському замку – фотовиставка пам’яті Ігоря Климовича “Вічність у миті”.

20 жовтня (понеділок)

Вистава “Є краї”

Гурт “Калака” та Богдан Жолт запрошують на інсценізований музично-літературний вечір “Є краї” в Закарпатський муздрамтеатр. Надихнулися артисти поезіями сучасного угорського поета Шандора Каньяді.

Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією.

Бронювання місць та додаткова інформація: у районних осередках ГО ТУКЗ та у відділі по роботі з глядачем берегівського театру: +380 75 344 4053 (Viber), e-mail: teatrberehove@gmail.com, особисто в театрі (м. Берегове, вул. Мукачівська, 1).

Початок о 19:00.

Концерт “Klavdia Petrivna: Тур Україною 2025”

Klavdia Petrivna – артистка, що стрімко підкорила серця слухачів. Її спів проникає в душу, а пісні знаходять відгук у серцях мільйонів. Після гучного успіху на сцені Палацу спорту в Києві вона організовує масштабний всеукраїнський тур. У вас буде нагода почути улюблені треки наживо в Ужгороді.

Концерт відбудеться в Закарпатському муздрамтеатрі, о 21:00.

22 жовтня (середа)

“Не забудь співаночки наші”

На численні прохання своїх шанувальників Закарпатський народний хор повторить яскраву концертну програму, що була представлена недавно в межах відзначення 80-річчя колективу. Нова програма містить як твори з “золотого” фонду ЗАЗНХ, так і прем’єри, наймасштабніша з яких – вокально-хореографічна сюїта “Не забудь співаночки наші”.

Твір складається із 4-х сцен, які символізують пори року: Весна “Писаночка”, Літо “Сколомийка”, Осінь “Свальба”, Зима “Бог Предвічний”. Це справжнє занурення в побут, традиції та обряди наших предків, поєднання неповторних автентичних мелодій і танцювальних рухів, символізм та аналогії в циклічності природи й людського життя.

Початок о 18:00.

Вистава “Солодка помста”

Актори Закарпатського музично-драматичного театру запрошують на Малу сцену на комедію про перелюб “Солодка помста”.

Чарівна леді з найелегантніших кіл лондонського суспільства заводить інтрижку. І щасливі всі: жінка з верхівок суспільства, її коханий – теж людина зі світського життя Лондона та чоловік героїні.

Чоловік героїні щасливий із найпростішої причини: він нічого не знає про зраду дружини. Нещасна тільки віддана дружина коханця нашої героїні. І це почуття нещастя породжує лють, спрагу помсти та непереборне бажання помститися чоловікові-зраднику. Маючи на вибір кілька способів задовольнити своє всепоглинаюче почуття помсти, вона йде до коханки чоловіка, щоб розповісти про його роман. Але вона вирішує розповісти про це… чоловікові конкурентки!

Кошмарна і фантасмагорійно-смішна каша з несподіваним комедійним та еротичним фіналом.

Початок о 19:00.

23 жовтня (четвер)

Вистава “Кайдашева сім’я”

Класика української літератури оживає на сцені у сучасному та динамічному прочитанні! “Кайдашева сім’я” – вічна історія про родинні стосунки, що сповнена іронії, драматизму та колоритного гумору.

У виставі за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького, добре знайомий сюжет набуває нового звучання. Конфлікти між поколіннями, непорозуміння, боротьба за життєвий простір – усе це подано крізь призму сучасного театрального мистецтва. Режисер Станіслав Садаклієв сміливо поєднує традиційні мотиви з актуальними сценічними рішеннями, створюючи яскравий і захопливий сценічний образ.

Гострі діалоги, емоційна напруга, гумор та глибина характерів – усе це робить виставу близькою кожному глядачеві. Адже проблеми, які порушує “Кайдашева сім’я”, не втрачають своєї актуальності і сьогодні.

Початок о 19:00.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

