Цього тижня Закарпатський народний хор вчергове представить глядачам масштабний авторський артпроєкт “Зіркове майбутнє Срібної землі”. У скансені починають готуватися до Різдва і вчитимуть створювати дідух. Зі сцени облмуздрамтеатру лунатимуть світові хіти легендарного гурту Metallica у супроводі симфонічного оркестру та українське ретро від Оксани Мухи. А на Малій сцені заплановано показ вистави “Приречені”.

До 21 листопада у галереї “Ужгород” проходить ювілейна виставка закарпатського художника, перформера, куратора, засновника резиденції “Вибачте, номерів немає” Петра Ряски. Виставка “Конституція перформансу” відбувається з нагоди 50-річчя митця.

26 листопада на Закарпатті триває Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA – 2025. Повну програму можна знайти на сайті фестивалю.

А в Ужгородському скансені до 30 листопада можна оглянути виставку “Світло віри та сили”. В експозиції представлено сакральні пам’ятки з колекції музею – ікони, церковне начиння, священицькі одягання, різьблені хрести, хоругви та культове шитво. Найцінніші експонати — дерев’яні ікони XVII–XVIII ст., представлені також у Шелестівській церкві Архангела Михаїла.

19 листопада (середа)

Захід “Дідух – універсальний символ Різдва”

Акція присвячена одному з найдавніших і найкрасивіших українських оберегів – дідуху.

Дідух – це традиційний різдвяний символ, який українці ставили у хаті напередодні свят. Його виготовляли зі снопа найкращих колосків нового врожаю, бо вважалося, що він уособлює дух предків і зв’язок поколінь, достаток і добробут у домі, побажання врожайного року; чистоту та світло, які Різдво приносить у кожну оселю.

Учасники заходу дізнаються про історико-етнографічне значення дідуха та зможуть долучитися до майстерки з його виготовлення.

Заняття проведе Вікторія Симкович – завідувачка відділу експозиції та науково-дослідної роботи музею.

Вартість – 500 грн (вхідний квиток, матеріали та навчання включені).

Для запису звертайтесь за музейним номером +380 (95) 424 06 72.

Захід відбудеться у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту о 16:00.

Творча зустріч з Андрієм Мероником

Андрій Мероник – український письменник, математик, благодійник та співвласник мережі стоматологічних клінік у Києві. Член громадської організації “Авіація загального призначення України”, випускник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича та НаУКМА, автор книжок, що охоплюють дуже різні світи – від криптотрейдингу до особистих історій та рефлексій про війну. Серед його відомих видань: “Золотий Грааль криптовалютного трейдингу”, “69 невдалих побачень”, “24.02”, “Беззубий Бізнес”.

На зустрічі говоритимуть про творчість, досвід, сміливість пробувати нове та силу історій, що здатні надихати.

Зустріч відбудеться у Закарпатській обласній бібліотеці о 17:00.

20 листопада (четвер)

Показ литовського фільму “На хмарному кораблі”

Показ фільму відбудеться у межах урочистого відзначення 150-річчя культової постаті литовської літератури та мистецтва Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса.

Після виступів про видатну особистість литовського художника та композитора, відбудеться показ литовського фільму “На хмарному кораблі”.

Заходу пройдуть у каплиці Ужгородському замку. Початок: 15.00.

Лекція “Трагічні сторінки історії”

Закарпатська обласна бібліотека запрошує на лекцію “Трагічні сторінки історії” до Дня пам’яті жертв голодоморів. Захід відбудеться о 17:00.

Лектор: вчитель історії, доктор філософії Юрій Офіцинський.

Концерт “Metallica з оркестром у виконанні зірок українського року”

Найкращі музиканти України разом із симфонічним оркестром готують подарунок для фанатів культової Metallica. Визнані віртуози вдихнуть нове життя у легендарні композиції.

Серцем вечора стане спеціально зібраний оркестр. Також у складі проєкту: Ігор Петров (вокал) – фіналіст і багаторазовий переможець вокальних проєктів; Володимир Ахременко (барабани) – автор рок-адаптації пісні Toxic; Павло Холошев (ритм-гітара) – лідер гурту FONTALIZA, якого Океан Ельзи обрав для розігріву свого стадіонного шоу; Сергій Ніфатов (соло-гітара) – фронтмен одного з триб’ют-гуртів Iron Maiden, що ділив сцену з музикантами Scorpions, Iron Maiden та Guano Apes; Богдан Сорокін (бас-гітара) – представник і автор Jazzcaster, популярного гітарного бренду Woodstock.

Концерт відбудеться о 18:00 у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі.

Квитки доступні на Concert.ua.

21 листопада (п’ятниця)

Міжнародна виставка “Об’єднаймось, щоб вистояти і перемогти”

Виставка “Об’єднаймось, щоб вистояти і перемогти“ говорить мовою людських історій: тих, хто щодня доводить силу українського духу. У кожному фотоколажі – доля, біль, віра і шлях до відродження. Проєкт створений, щоб об’єднати нас навколо спільних цінностей і зберегти пам’ять про те, як ми живемо, боремось і перемагаємо. Через окремі історії він розповідає про силу української нації за часів війни.

Унікальність виставки – у живих голосах героїв. Відеодоповнення до фотоколажів дозволяють не просто побачити, а й відчути емоції людей, які стали частиною великої історії нашої країни.

Вхід вільний. Реєстрація за посиланням.

Виставка відбудеться в Ужгородському замку Закарпатського ОКМ ім. Т.Легоцького.

Відкриття о 15:00.

Артпроєкт Закарпатського народного хору “Зіркове майбутнє Срібної Землі”

Традиційний авторський артпроєкт Заслуженого академічного Закарпатського народного хору з талановитими дітьми краю. Оригінальне, неповторне фольклорне дійство: на одній сцені професіонали й талановите українське майбутнє – обдаровані діти. Глядачі традиційно зможуть насолодитися як перлинами репертуару Закарпатського народного хору, так і новими творами й постановками.

Мистецька подія присвячена 80-літтю Заслуженого академічного Закарпатського народного хору.

Придбати квитки можна в касі обласної Філармонії або на Concert.ua.

Концерт відбудеться на сцені Закарпатської обласної філармонії.

Початок о 18.00.

Концерт Оксани Мухи “Ретро українського серця”

Заслужена артистка України, переможниця телепроєкту “Голос країни” та володарка Гран-прі Першого Міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик – Оксана Муха з великим концертом.

Проєкт “Ретро українського серця” – це зустріч зі спогадами, з улюбленими мелодіями, з творчістю українських композиторів.У програмі – ретро-хіти, романси та народні пісні у супроводі музикантів. Особлива окраса вечора – участь Володимира Мухи (акордеон).

Концерт відбудеться у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі. Квитку тут.

Початок: 19:00.

Вистава Закарпатського обласного муздрамтеатру “Приречені”

Трагедія за п’єсою Олега Михайлова “Клятвені діви”.

“Приречені” – це трагічна історія про жінок, чия доля вирішується не ними. У центрі вистави — невидима війна між минулим і теперішнім, між традицією і свободою, між вигаданим обов’язком і потребою жити по-справжньому.

На основі п’єси українського письменника і драматурга Олега Михайлова, одного з найгостріших аналітиків людських взаємин у добу ламання цінностей, вистава розгортає драму про втрату жіночої ідентичності, про виживання через покору і жертовність, про мовчазний бунт і неможливість втечі.

У сценічному образі керманича-маріонеткаря — вічний конфлікт: хто веде, а хто — тягне за нитки?

Чи є порятунок для тих, хто ніколи не мав права вибору?

Вистава відбудеться на Малій сцені Закарпатського обласного музично-драматичного театру.

Початок: 19:00.

Афіша доповнюється…

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Сергій Денисенко

Осінь у місті: головні культурні події Ужгорода (Доповнено)

