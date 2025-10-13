Тиждень у місті: афіша подій в Ужгороді 14-16 жовтня (Доповнено)

Лекції, майстерклас, потужна прем’єра мюзиклу та художня виставка пам’яті Петра Шолтеса — цього тижня в Ужгороді буде цікаво.

Ужгородському замку триває виставка світлин пам’яті Ігоря Климовича “Вічність у миті”, а в Ужгородському скансені до 20 жовтня ще можна встигнути переглянути першу в Україні масштабну виставку, присвячену феномену українського храмового дереворізьблення.

14 жовтня (вівторок)

Фестиваль кар’єри “Платформа твоїх можливостей”

На площі Народній понад 40 компаній, топові навчальні заклади проведуть для старшокласників та студентів Закарпаття майстер-класи, тренінги, перформанс від УжНУ та відкритий мікрофон для бізнесу – усе, щоб знайти себе й побудувати успішне майбутнє. “Це буде платформа для крутих знайомств, натхнення та вибору власного професійного шляху!” — кажуть організатори — Закарпатська ОВА та Ужгородський національний університет.

Захід триватиме з 11:00 до 15:00.

Виставка пам’яті Петра Шолтеса

14 жовтня своє 80-річчя міг би святкувати відомий художник, ужгородець Петро Шолтес, однак у січні цього року його не стало. Його сім’я — дружина та син, письменник Банди Шолтес — оголосили про проведення виставки пам’яті відомого ужгородця. Виставка живопису та графіки Петра Людвиговича пройде у виставковому залі галереї “Ужгород”

Відкриття о 15:00.

15 жовтня (середа)

“Жінка в традиційній культурі українців Закарпаття”

15 жовтня відзначають Міжнародний день сільських жінок. З нагоди цієї дати співробітниці музею запланували тематичну лекцію та майстерку.

Дослідниця Тетяна Сологуб-Коцан розповість про те, якою була закарпатська жінка крізь призму народних звичаїв і вірувань. Яку соціальну роль вона несла у різних вікових категоріях? Які забобони пов’язувалися з її статусом? Чим унікальна жіноча вишивка?

Після лекції на майстерці з ручного ткання можна буде власноруч створити оригінальний атрибут завдяки ручному ткацтву. Основам ремесла з радістю навчить майстриня, завідувачка відділу експозиції та науково-дослідної роботи Вікторія Симкович.

Вартість — 250 грн. Початок о 15:00, Ужгородський скансен. Реєструйтесь за номером ‪+380 95 424 06 72‬ або пишіть у соцмережах (Facebook, Instagram, Telegram).

Презентація нових книжок Петра Часта та Любові Дмитришин-Часто

В Закарпатську обласну наукову бібліотеку запрошують охочих на презентація нових книг Петра Часта та Любові Дмитришин-Часто. Творче подружжя ужгородців, які вже 35 років мешкають у США цьогоріч видали в ужгородському видавництві “Тімпані” три книжки.

Петро Часто презентуватиме новий роман “Останній семестр” та історичний календар Петра Часта “Знай і пам’ятай. З рідного поля” з мінінарисами по ключові постаті історії. Любов Дмитришин цього року видала публіцистичну книжку “Перегони”. Це американський щоденник, який пані Люба вела впродовж 2024-2025 років. Тут через її особисте світосприйняття зафіксовано президентські перегони у США у 2024 році та чим жила тоді у вогні російських ударів Україна.

Презентувати новинки буде онук подружжя Іван Слуцький зі США. Початок о 16:30.

Концерт струнного квартету “Фенікс”

На сцені Закарпатської обласної філармонії виступить струнний квартет «Фенікс» (Львівська національна філармонія ім. М. Скорика) та піаністка Віоліна Петриченко. Їх об’єднає музика українських композиторів — Барвінського, Лятошинського та Людкевича. Твори, написані у різні епохи, розкажуть одну історію — про силу мистецтва, яке долає обставини і зберігає душу народу.

Чудова нагода почути музику, що лунала в найкращих залах Європи, тут, у нашій філармонії.

Початок о 18:30.

“Червона рута”: мюзикл про Володимира Івасюка

Неймовірний мюзикл про Володимира Івасюка покаже на сцені Закарпатського муздрамтеатру Національний театр ім. М. Заньковецької. Вистава поставлена до 75-річчя одного з основоположників української естрадної музики Володимира Івасюка у постановці генерального директора – художнього керівника Національного театру ім. М. Заньковецької Максима Голенка за сценарієм лауреатки Національної премії України Наталії Ворожбит.

Вистава чіпляє за живе і нагадує, як то було бути талановитим митцем, який щиро любив рідний народ і рідну землю у тоталітарному радянському суспільстві.

Початок о 18:00.

16 жовтня (четвер)

Майстерклас у “Моїй майстерні”

На майстерклас, де навчатимуть виготовляти дерев’яні вироби своїми руками запрошують дітей 6-12 років. Це не школа і не гурток — це місце, де можна мріяти, пиляти, фарбувати, помилятись і радіти результату, — кажуть наставники.

Діти навчаться тримати в руках інструменти, робити іграшки, підставки, сувеніри з дерева, гордість за “Я зробив це сам!”, а свій виріб дитина забирає додому. Запис обов’язковий, тому пишіть повідомлення на сторінці простору у фейсбуці чи у вайбері.

Початок об 11:00 до 14:00. Адреса: вул. Карпатської України, 13.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

