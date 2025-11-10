Тиждень у місті: афіша подій в Ужгороді 11-14 листопада (Доповнено)

В обласній філармонії цього тижня пройде українсько-польський концентр, муздрамтеатр запрошує на виставу про біль емігрантів, а команда Varosh організовує зустріч з українською публіцисткою та історикинею Оленою Стяжкіною.

Нагадуємо також, що в Ужгородському замку триває виставка ляльок з 9 культових вистав театру ляльок “Бавка”, в галереї “Ужгород” можна відвідати виставку Петра Ряски, а в приміщенні Генерального консульства Угорщини в Ужгороді свій творчий доробок експонує художник Ігор Луценко.

11 листопада (вівторок)

“Для кожної душі”

В кафе-барі “Культура” запрошують на фортепіанний концерт некласичної музики “Для кожної душі” . Це — проєкт священника, композитора й піаніста Іллі Богатчука, який творить музику вже 15 років.

Автор каже, що його концерт “Для кожної душі” — для тих, кого ми не бачимо, але відчуваємо поруч. Для тих, хто береже нас сьогодні. Для кожної та кожного, хто відкриє себе цій музиці.

Початок о 19:00. Адреса: Шандора Петефі, 11/1.

Публічна бесіда до дня закінчення 1 світової війни

В Ужгородський замок запрошують на лекцію про 10 сенсацій Першої світової війни. Читатиме історик, краєзнавець Маріан Токар. Почаок о 12:00.

Відкриття “Мандрівного Докудейс”

В Закарпатській обласній науковій бібліотеці відбудеться відкриття Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA — 2025. Буде відкритий перегляд документального фільму “Як пройшли мої літні канікули?” і зустріч із режисером Антоніо Лукічем.

Початок о 16:00.

Фелікс Редька. Стендап для всієї родини

В обласному театрі ляльок “Бавка” комік Фелікса Редьки виступить зі “Стендапом без мату” для всієї родини. Комік із Сум вирішив створити концерт без нецензурної лексики, щоб на нього змогли прийти діти, батьки, дідусі, а найголовніше бабусі. Вас чекає година нового матеріалу, якого не було на ютубі і півгодини інтерактивного аукціону зі збором коштів на армію.

Початок о 19:00.

“Львівський фортепіанний секстет” у філармонії

У філармонії пролунає музичний діалог двох культур — України та Польщі. На сцені виступить Львівський фортепіанний секстет, який об’єднав провідних музикантів Львова та Варшави.

Програма поєднає твори українських композиторів — Василя Барвінського, Золтана Алмаші, Вікторії Польової — та польських композиторів — Юліуша Зарембського, Бартоша Ковальського, Тадеуша Маєрського. Музика об’єднає традиції обох культур, показавши, як мистецтво здатне стирати кордони й говорити мовою гармонії. Концерт приурочено до Дня Незалежності Республіки Польща.

Початок о 18:30.

12 листопада (середа)

Презентація книги Артура Пройдакова “Ну хто так робить?! Як навчити дитину вчитися”

На запрошення приватної школи Main Point Academy, Артур Пройдаков презентує свою першу книгу “Ну хто так робить?! Як навчити дитину вчитися”. На зустрічі поділиться з освітянами й батьками натхненням, порадами та баченням освітнього процесу.

Артур Пройдаков – учитель української мови та літератури, перший вчитель в історії України, який увійшов до десятки найкращих учителів світової премії Global Teachers Prize, 2023. Окрім педагогічної діяльності, Артур є Виконавчим директором освітньої фундації “МрійДій”, співавтором онлайн-курсів “МовиТи”, записує подкасти, популяризуючи українську мову, літературу та просвітництво.

Захід відкритий за попередньою реєстрацією – для освітян та для батьків.

Початок о 16:00 у Main Point Academy, за адресою: м. Ужгород, вул. Підградська, 40, другий поверх.

13 листопада (четвер)

Вистава “Емігранти”

Актори Закарпатського музично-драматичного театру покажуть на Малій сцені виставу “Емігранти” за п’єсою одного з найвідоміших польських письменників, драматургів Славомира Мрожека.

“Дві людини, два світи: один – інтелектуал, письменник, який мріє написати книгу про свободу і рабство, другий – звичайний заробітчанин, котрий мріє назбирати грошей, повернутися через роки до себе додому, збудувати дім, у якому буде жити його сім’я. Їх не поєднує нічого, крім того, що вони – емігранти. Проте вони живуть двоє у підвальному приміщенні, і зустрічають Новий рік…”

Вистава “Емігранти” — це тонка, іронічна та болісно актуальна історія про самотність, гідність, втрату ідентичності й невидимі кордони між людьми. Це діалог про свободу, який переростає у конфлікт — і стає дзеркалом для кожного з нас.

Початок о 19:00.

14 листопада (п’ятниця)

Зустріч з Оленою Стяжкіною в Ужгороді

Varosh запрошує на зустріч та запис подкасту Varosh Talks Interview із Оленою Стяжкіною — письменницею, історикинею, професоркою, авторкою романів, лауреаткою численних літературних премій.

Її тексти — це спроба осмислити досвід війни, окупації, вибору та гідності. Під час розмови говоритимемо про силу історій, про віру та пам’ять, про Україну, яка відроджується навіть у найтемніші часи. У межах події пройде презентація нової художньої книжки Олени Стяжкіної “Чобіток Зельмана”.

Подія розпочнеться о 18.30 у ILKO Gallery.

Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією.

Квіз “Sweet 80’s”

Туроператор Muse travel запрошує на квіз, що “повертає у часи касет, денімів і великих зачісок” до бару “Avocado” (вулиця Івана Чендея, 5А).

“Буде музика, жарти, енергетика 80-х і трошки глітеру. Тож вдягай своє найкраще “ретро-я” і приходь довести, що 80-ті — це не просто десятиліття, це стиль життя!” — кажуть організатори.

Вартість 400 гривень. Початок о 19:00.

Презентація трилеру “Бестселер у борг”

На презентацію нової книги Юлії Чернінької запрошують до “Книгарні “Є” (просп.Свободи, 40).

Це історія про юного письменника Андрія, який приїздить до Львова, аби здійснити свою мрію — написати книгу, що змінить усе. Університетський професор обіцяє допомогу, але ціна за славу виявиться надто високою. Поступово Андрій занурюватиметься в світ, де межа між натхненням і жахом стирається, а правда – страшніша за вигадку.

Модерує подію Світлана Тодер, яка допоможе розкрити найтемніші кути цієї історії.

Початок о 18:30.

Екскурсія містом “Втратити не можна зберегти”

У рамках 22 Мандрівного фестивалю документального кіно Docudays UA охочі можуть відвідати унікальну екскурсію містом спільно з ініціативою “Міські дерева (Ужгород)” щодо збереження дерев міста.

Спільно з громадською активісткою Дзвінкою Білоног прогуляємося вуличками Ужгорода та поговоримо про важливість збереження зелених зон міста як частини спільного простору життя та відповідальності за довкілля.

Початок екскурсії о 16.00 від початку Липової алеї

Реєстрація за посиланням.

Ювілейний концерт Академічного симфонічного оркестру

У Закарпатській обласній філармонії пройде святковий концерт Академічного симфонічного оркестру, присвячений 20-річчю колективу. У програмі — шедеври світової класики, музичні сюрпризи й неповторна атмосфера живого звучання, у якому відчувається вдячність, досвід і натхнення.

За диригентським пультом — заслужена артистка України Вікторія Свалявчик-Цанько. Ведуча — музикознавиця Наталія Піцур. Початок о 18:30.

Вистава “Я чекаю на тебе, мій любий!”

На Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру покажуть комедію “Я чекаю на тебе, мій люий!”. Італійський драматург Даріо Фо написав моновиставу для популярної актриси Франки Раме, яку вона ще доповнила. Відтоді іронічна сповідь сучасної жінки мандрує сценами різних театрів світу.

Режисер Віталій Семенцов уже ставив цю ліричну комедію в Києві дванадцять років тому. Але в Ужгороді моновистава перетворюється в щось інше – у комедію-фарс-детектив, в якій беруть участь аж одинадцять акторів. Головну роль невгамовної італійської мадам грає Клара Берец, відома за виставою “Майне лібе Віра”, де вона блискуче зіграла вибуховий образ закарпатської студентки-заробітчанки.

Початок о 19:00.

Афіша доповнюється…

Зоряна Попович, Varosh

Фото Крістіни Атрощенко

