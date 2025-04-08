4-6 квітня в Ужгороді тривав фестиваль Сакура Фест. Упродовж трьох останніх років він набув особливого значення, — став важливою ініціативою для підтримки українських військових.

Однією з ключових подій першого дня став мистецький перформанс «1000 журавлів миру» на площі Театральній.

Тисяча журавлів: символічний перфоманс на СакураФесті

Журавлів для перформансу обрали не випадково, пояснює організаторка перформансу, мисткиня Андріана Данилюк: «За мотивами японської легенди, якщо зібрати 1000 паперових журавликів в одному місці, — здійсниться найзаповітніше бажання. У всіх українців та українок є одна мрія — Перемога і мир».

Щоб підготувати тисячу журавлів, до ініціативи долучилися учні та батьки школи Main Point Academy. Вони виготовили більшу частину паперових птахів. Інших створювали відвідувачі фестивалю за вільний донат. Кожен охочий міг написати свою мрію, приклеїти журавля на карту України.

«Ми організували цей перформанс напередодні фестивалю достатньо спонтанно. Я думала, що було б гарно об’єднати людей довкола певної ідеї. Цей перформанс об’єднає тисячу людей. Тому ми підготували карту України, а журавликів вирішили розмістити саме на ній», — розповідає Андріана.

Продовження акції «1000 журавликів» відбудеться на наступних вихідних, тому що погода, на жаль, завадила реалізувати заплановане. Наразі на мапі зʼявилися близько 300 журавликів, а на цій локації вдалося зібрати 35 700 гривень.

«Ми взагалі не планували, куди саме чіпляти журавликів, так вийшло що кожна людина клеїла їх саме на ті міста звідки приїхали. Це вийшло спонтанно. Мене здивувало, що на відміну від дорослих, діти не думають довго, що писати на журавлику. Писали “Щоб росії не було”, “Перемога за нами”, “Україна переможе”, “Ми переможемо”, “Щоб у всьому світі був мир”. Я дуже задоволена результатом перформансу!», — розповідає Андріана.

Також додає, що на наступних вихідних перформанс “Тисяча журавликів” буде продовжуватися: до того часу можна долучитися й онлайн: кожен охочий може надіслати певну суму на картку, а Андріана напише їхнє побажання на журавлику і додасть його на мапу України.

СакураФест: підсумки благодійного фестивалю

Варто зазначити, що всі активності в межах триденного фестивалю мали патріотичне спрямування, тому що їхня мета — збір на підтримку ЗСУ.

Сакура Фест організували дві відомі ГО — «Творчі волонтери» і «Рух підтримки закарпатських військових» за сприяння Закарпатської ОВА та Ужгородської міської ради.

«Наша ціль — зібрати 500 000 гривень, які підуть на закупівлю комплектуючих для створення дронів. Ми працюємо згідно з запитами від військових частин, тому плануємо виготовити дрони для 68 окремої механізованої та для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади», — розповіла співорганізаторка Сакура Фесту, координаторка ГО «Рух підтримки закарпатських військових» Галина Ярцева.

Частина коштів надійшла від учасників ярмарку, які сплачували за свої місця безпосередньо на волонтерську карту. Але основний збір відбувається завдяки активностям, що проходять на фестивалі, а це: майстер-класи, фотозони, йога-сесії, різноманітні інтерактивні заходи для дорослих і дітей. Майже вся центральна частина міста була охоплена заходами Сакура Фесту.

«Наша грошова ціль досягнута — вдалося зібрати навіть більше ніж 500 000. Деякі активності перенесені на наступні вихідні», — додає співорганізаторка заходу, голова правління ГО «Творчі волонтери» Юлія Дуб.

Частина коштів надійшла від учасників ярмарку, які сплачували за свої місця безпосередньо на волонтерську карту. Але основний збір відбувається завдяки активностям, що проходять на фестивалі, а це: майстер-класи, фотозони, йога-сесії, різноманітні інтерактивні заходи для дорослих і дітей. Майже вся центральна частина міста була охоплена заходами Сакура Фесту.

«Наша грошова ціль досягнута — вдалося зібрати навіть більше ніж 500 000. Деякі активності перенесені на наступні вихідні», — додає співорганізаторка заходу, голова правління ГО «Творчі волонтери» Юлія Дуб.

Утім частину заходів не вдалося провести — в Україні були дні жалоби через трагедію в Кривому Розі. Не сприяла і погода, тому вирішили продовжити фестиваль на наступних вихідних — 12-13 квітня. Докладну інформацію можна отримати на сторінках організаторів у соцмережах Сакура Фест, Рух підтримки закарпатських військових, Творчі волонтери.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Аліна Протасова, студентка відділення журналістики УжНУ

Фото М. Пацаловського, Д. Максимової та А. Данилюк

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.