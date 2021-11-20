Тиктор медіа збирає кошти на розвиток проєкту

Нове українське онлайн-видання про культуру та внутрішній туризм Тиктор медіа запустило краудфандингову кампанію. Підтримати видання можна внесками на Спільнокошті «Велика ідея» за посиланням. Кампанія триватиме до 3 грудня 2021 і має на меті залучити щонайменше 150 тис. грн від доброчинців. Зібрані кошти редакція спрямує на розвиток проєкту, зокрема — на створення інтерактивної культурної мапи України та технічне забезпечення сайту.

Тиктор медіа — онлайн-ресурс, який розповідає про культурні події, книжкові новинки, видавничий бізнес, мистецтво та мандрівки в Україні. Його співзасновниці — Мар’яна Хемій та Ірина Стахурська — назвали видання на честь видатного українського медіамагната й видавця Івана Тиктора, щоб привертати увагу до його прогресивних рішень у медіабізнесі та книговиданні, а також відкривати для широкої аудиторії історії успіху людей, що працюють у сфері культури.

За словами головної редакторки Мар’яни Хемій, ідея Тиктор медіа — стати тим містком, який пов’язує міста й культуру, формує у читача конкретні асоціації й, відповідно, попит на те, щоб побачити їх наживо. «У такий спосіб ми популяризуємо і культуру, і внутрішній туризм. Активніше досягати цієї мети допоможе інтерактивна мапа України, на яку нанесемо різні категорії: мистецькі фестивалі, музеї, видавництва, книгарні тощо — як локації, так і культурні продукти, пов’язані з ними, — каже Мар’яна Хемій. — Кожен з об’єктів, відображених на карті за місцем розташування чи створення, міститиме коротку довідку, й до нього будуть підв’язані статті на сайті. Реалізація цього задуму та робота медіа загалом потребують відповідних ресурсів. Тому ми як редакція вирішили залучити фінансування у популярний для креативних проєктів по всьому світу спосіб — краудфандингу. Віримо, що вдасться зібрати необхідну суму й закликаємо доброчинців долучатися своїми внесками».

Упродовж двох місяців із моменту запуску сайту на Тиктор медіа вже вийшли понад 70 матеріалів: книжкові огляди, інтерв’ю, репортажі з літературно-мистецьких фестивалів, ексклюзивні інтерактивні матеріали-мандрівки та власний спецпроєкт. Серед авторів, чиї тексти публікує видання, — знакові сучасні письменники та письменниці: Сашко Дерманський, Іван Андрусяк, Катерина Міхаліцина, Надійка Гербіш, Дара Корній; а також професіонали в галузі культурної журналістики.

Підтримку Тиктор медіа висловили діячі креативної сфери та провідні українські видавництва, надавши для його краудфандингової кампанії цінні лоти: книжки з автографами авторів, лекції та консультації, каву з відомими письменниками й журналістами, а також ексклюзивні тематичні екскурсії в різних містах України. Все це благодійники можуть отримати як подарунок за свою пожертву. Зокрема, є лоти від Сергія Жадана, Андрія Любки, Остапа Українця, Ганни Улюри, Надійки Гербіш та інших.

Щоб долучитись до творення нових текстів про культуру й мандрівки в Україні, потрібно перейти за посиланням і фондувати проєкт Тиктор медіа.

За матеріалами Тиктор медіа

Varosh