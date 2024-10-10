У дитячу бібліотеку “Казка” на пл.Б.Хмельницького в Ужгороді, міськрада передала тифлокомплекс — клавіатуру-дисплей Брайля і стаціонарний відеозбільшувач із функцією читання вголос. В міську раду вже зверталися ужгородці з питанням, де в міських бібліотеках є такий пристрій, пояснила Varosh директорка Управління у справах культури, молоді і спорту Ужгородської міської ради Алла Чернобук.

— Бібліотеку ми обирали з огляду доступності, — сказала вона. — В дитячій бібліотеці на площі Б.Хмельницького не потрібно підніматися сходами, поряд є хороша транспортна розв’язка, бібліотека знаходиться в самому центрі міста. В наступному році плануємо передати такий тифлокомплекс у бібліотеку на вул. 8 березня.

Пристрій передали в рамках програми безбар’єрності.

Дисплей Брайля з інтегрованою клавіатурою – це унікальне рішення «все в одному», що включає динамічний 40-комірковий брайлівський дисплей і звичайну комп’ютерну клавіатуру. Завдяки ньому відвідувачі з вадами зору можуть користуватись комп’ютером, на якому встановлена спеціальна програма.

Відеозбільшувач – це своєрідна екранна лупа, яка збільшує тексти і фотографії з неймовірною чіткістю, а також зчитує та озвучує друковані тексти. Підходить для читання літератури, газет і журналів. Людина обирає – читати тексти самостійно або слухати їх.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Ужгородської міської ради

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