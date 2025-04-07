Туристичну мапу Боржавської долини розробили в НПП “Зачарований край”

Туристичну мапу «Боржавська долина» розробив спільно з Білківською, Довжанською, Іршавською та Керецьківською громадами Національний природний парк «Зачарований край». Координаційна рада нацпарку зібралася, щоб провести інвентаризацію туристичних об’єктів не тільки парку, а і в його околицях, пояснив Varosh заступник директора “Зачарованого краю” Євген Гіга.

— Ми хотіли наочно сформувати туристичний потенціал нашого регіону — парку та околиць. В результаті вийшло, що в нас дуже багато є цікавих маршрутів в околицях Національного парку. Тобто відвідуючи ту чи іншу громаду, турист може зайти собі інтерактивну карту. Те, що більше підходить до душі, те, що людина хотіла би побачити поблизу, враховуючи її потреби, — каже він.

На мапі зображені популярні локації нацпарку «Зачарований край», туристичні маршрути та екостежки, а також пункти гостинності — готелі, ресторани, крафтові підприємства та агрогосподарства, музеї та палаци.

У рамках проєкту також розроблять 12 туристичних маршрутів на території чотирьох громад і природного парку, у тому числі для маломобільних груп населення, та встановлять півтора десятки інформаційних стендів. Євген Гіга каже: маршрутів набагато більше, однак 12 вже описані.

— Наступний крок — промаркувати їх. Бо, наприклад, на території Національного парку маршрути промарковані, облаштовані керівними знаками та інформаційними стендами. А багато цікавих маршрутів навіть не промарковані і не нанесені на жодну станцію. Тому наступним етапом є, власне, маркування цих маршрутів і облаштування інформаційними стендами.

Євген Гіга додав: мета проєкту не так локальна, а розвивати всю долину і її туристичний потенціал. Проєкт реалізовують за підтримки Франкфуртського зоологічного товариства.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

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