1 червня туристична група спільноти «Пригоди мандрівника» здійснила похід на полонину Руну, аби висловити протест проти будівництва на полонині вітроелектростанцій.

Як розповіли Varosh у туристичній спільноті «Пригоди мандрівника», станом на момент виходу на полонину будівництво перебувало на паузі, утім техніка стояла на місці здійснюваних робіт. Туристи припускають, що роботи не велися, позаяк 1 червня припало на неділю.

Наразі на полонині триває монтаж фундаментів під 3 вітряки майже біля бетонної дороги, що веде на Руну. Нагадаємо, що підготовчі будівельні роботи забудовник розпочав всупереч обов’язковій процедурі оцінки впливу на довкілля.

«Під час виходу на полонину ми побачили, що зараз будуються фундаменти під три вітроустановки, плато полонини розрите і засипане щебенем. Вітряки, під які заливається фундамент, мають бути розташовані приблизно на відстані 200 м одне від одного. Бетонна дорога для важкої техніки оновлена й укріплена», – розповіли туристи.

Зібрані під час виходу на полонину дані туристи долучили до скарг в системі «Екозагроза».

Того ж дня, 1 червня, проти будівництва ВЕС та проти будівництва міні ГЕС на гірській річці Тересва протестували мешканці Тячівського району.

На протест вийшли під підніжжя гори Апецька, де також планується будівництво низки вітроелектростанцій.

Своєю чергою в.о. керівника Державної інспекції в Закарпатській області Василь Донбай сьогодні у коментарі Varosh сказав, що від 2 червня екоінспектори проводять на місці будівництва ВЕС на полонині Руній позапланову перевірку.

Раніше під тиском громадськості ДЕІ Закарпаття звернулося для отримання дозволу на проведення заходу позапланового контролю й отримало погодження від Міндовкілля та Держекоінспекції України.

За словами Василя Донбая, перевірка триватиме впродовж 10 днів. «Про результати повідомимо по її завершенню», – сказав він.

Тим часом на ситуацію із забудовою полонини Руної відреагували також в міжнародній природозахисній організації Greenpeace Україна, оприлюднивши публічне звернення до Міністерства захисту довкілля та Державної екологічної інспекції України.

Будівництво ВЕС на полонині Руній

Як повідомляв Varosh, на полонині Руній, де ТОВ «Вітропарки України» планують зведення під 30 вітрустановок, забудовник без отримання обов’язкового висновку оцінки впливу на довкілля розпочав будівництво фундаменту під перші ВЕС.

Раніше Міндвокілля призупинило процедуру розгляду адміністративних документів для отримання висновку ОВД на будівництво вітряків на Руній, поки справа перебуває у суді.

До суду, оскаржуючи рішення про затвердження детального плану територій під будівництво, звернулася природоохоронна організація «Екологія-Право-Людина».

Крім того, до початку будівництва вітряків з метою прокладання автомобільної дороги на Руну вирубали частину охоронюваних пралісів. За фактом незаконної порубки у заповідних лісах було порушення кримінальне провадження.

Тим часом забудовник розпочав монтаж фундаменту під вітряки, посилаючись на дозвіл від Державної інспекції архітектури та містобудування.

За фактом проведення земляних та будівельних робіт на полонині Руній поблизу села Липовець правоохоронці порушили кримінальну справу.

Попри все вищенаведене, дієвої реакції із зупинення будівництва від уповноважених органів наразі немає.

Нагадаємо, полонина Руна лежить у межах проєктованого об’єкта Смарагдової Мережі Європи UA0000610 Полонинський хребет. Навколо полонини розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Соколові Скелі» та заказник загальнодержавного значення «Тур’є-Полянський».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото й відео надані туристичною спільнотою “Пригоди мандрівника”, а також з Фейсбук-сторінки “Вільні ріки, живі гори”

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