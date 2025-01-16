Увесь прибуток від продажу срібних кулонів «Тризуб» з колекцій ювелірного дому Kochut буде спрямований на підтримку жіночого ветеранського руху Veteranka.

Закарпатські ювеліри брати Кочути – Юрій, Роман та Ігор – запустили благодійний збір, в межах якого до кінця січня можна придбати срібний кулон-підвіску «Тризуб» за донат. Обличчям кампанії зі збору коштів стала українська спортсменка, багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу з фрідайвінгу, учасниця Олімпійських ігор Катерина Садурська.

Як розповів у коментарі Varosh Юрій Кочут, з плавчинею Катериною Садурською ювелірний дім уже співпрацював раніше, коли вона виступала на світових змаганнях, де встановила новий світовий рекорд і стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу.

«Тоді під час нагородження Катерина була у наших прикрасах, потім також із прикрасами відбулася тематична фотосесія у стилі занурення. У нас уже була налагоджена комунікація, і ми запропонували їй поєднати зусилля і провести спільний збір. Для цього ми привели фотосесію у Києві і розпочали вже власне кампанію», – розповів Юрій Кочут.

Мета збору, який спільно проводять брати Кочути й Катерина Садурська – зібрати 100 тис. гривень для підтримки жіночого руху Veteranka. Їх планують накопичити з продажу прикраси-підвіски «Тризуб» авторства ювелірів Кочутів.

Юрій Кочут розповів: кулони тризуби виготовляли ще до початку російської агресії 2014 року. Після російської анексії Криму та подальшої інтервенції ці прикраси набули популярності, яка ще більше посилилися з повномасштабним вторгненням.

«На початку повномасштабної війни у нас з’явилася благодійна колекція «Тризубів», кошти від продажу яких ми неодноразово перераховували на підтримку армії. В цілому з благодійних колекцій ми зробили вже благодійних відрахувань на близько 2 млн грн. Але бачимо, як з часом все складніше закриваються збори, тому ми вирішили об’єдналися з Катериною і провести спільний збір», – сказав Юрій Кочут.

Ініціатива з продажем тризуба знайшла відгук не лише в Україні, прикраси також активно купують українці за кордоном – у Чехії, Польщі, Німеччині, Англії, США тощо.

Придбати кулон-підвіску «Тризуб» з благодійної колекції можна на сайті ювелірного дому Kochut або завітавши до шоуруму в Ужгороді чи в Києві. Також доступне замовлення через приватні повідомлення на сторінках ювелірного бренду в Інстаграм та Фейсбук.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Інстаграм ювелірного дому Kochut

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