Триває рятувальна операція внаслідок ракетної атаки по Україні. Наразі – 38 загиблих

В Україні триває рятувально-розшукова операція внаслідок вчорашньої масованої ракетної атаки росії по українських містах.

Наразі відомо про 38 загиблих від учорашніх ракетних ударів, з них 4 – діти, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За інформацією Національної поліції України, у Києві внаслідок ворожої атаки загинули 27 людей, 117 – постраждали, 7 людей врятовано. Досі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях.

Всього поранення внаслідок ракетного обстрілу отримали 190 людей. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі.

На окремих локаціях влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. До пошуко-рятувальних операцій залучено майже 400 рятувальників.

Як відомо, вчора росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Під час обстрілу окупанти поцілили по найбільшій дитячій лікарні у Києві «Охматдит» в Україні. Щорічно там проводять близько 7 тисяч складних операцій. Зокрема, здійснюють діагностику та лікування онкогематологічних захворювань, а також виконують трансплантації кісткового мозку хворим дітям.

За даними командування українських Повітряних сил, російська армія зранку 8 липня випустила по українських містах 38 ракет різних типів. Серед них гіперзвукові “Кинджал” і “Циркон”, дві надзвукові Х-22, а також 14 крилатих ракет “Калібр”, що запускаються з кораблів і субмарин, та 13 крилатих ракет Х-101, які запускають стратегічні бомбардувальники.

Під ударами опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов’янськ, Краматорськ.

Українській ППО вдалося знищити 30 ракет, однак частина з них вразила українські об’єкти інфраструктури. Зокрема, одна з ракет влучила в «Охматдит». Внаслідок влучання зруйновано корпус токсикології та пошкодила ще 4 корпуси. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина єдиної в Україні онкогематологічної лабораторії.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки президента Володимира Зеленського та ДСНС України у Фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.