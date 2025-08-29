Триває прийом заявок на створення екокіно від ECO FILM FESTIVAL

До 3 вересня ще можна подати заявку на створення фільму на екотематику від ECO FILM FESTIVAL by CHYSTO.DE?! і отримати шанс позмагатися за 200 000 грн на реалізацію своєї ідеї. Учасниками кінопремії імені Романа Жука можуть стати режисери, кліпмейкери, екологи та активісти, які хочуть розповісти про екокатастрофу чи еконадбання свого краю.

Автори 10 кращих проєктів пройдуть 2-х місячний навчальний онлайн курс зі створення документального кіно та отримають менторську допомогу. А одного/одну із них кінопремія підтримає фінансово.

Громадська організація CHYSTO.DE?!, нагадаємо, започаткувала особливу кінопремію в пам’ять про засновника Романа Жука, який загинув, захищаючи Україну. Мета кінопремії — мотивувати знімати природоохоронне кіно, яке надихає на зміни усю країну. Переможці кінопремії мають слот для прем’єрного показу на ECO FILM FESTIVAL by CHYSTO.DE?!.

Хто може взяти участь в конкурсі?

Організація заохочує подаватись повнолітніх громадян України (це можуть бути режисери, оператори, продюсери, кліпмейкери, люди, повʼязані з діяльністю в кіно та рекламі, а також екоактивісти, природоохоронці з досвідом або без досвіду у сфері кіно і реклами). Головне — потужна ідея і щире бажання її реалізувати.

“Хочеш розповісти світу про вплив війни на довкілля або ж навпаки про відновлення природи після екоциду, про знищення пралісу або унікальний проєкт озеленення, про альтернативну енергетику або про ту, яка нищить наші Карпати, про засмічення річок або про цінність збереження води?.. Насправді тем чимало. Маєш свою? Тоді сміливо подавай заявку на кінопремію імені Романа Жука та отримай 200 000 гривень на своє короткометражне документальне природоохоронне кіно“, — розповідає Олена Жук.

Дедлайн подачі заявки: 3 вересня 2025 року. Подати заявку тут. Дедлайн здачі готових робіт до 1 червня 2026 року.

Фільми-переможці покажуть на ECO FILM FESTIVAL влітку 2026-го.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Владислави Мазур з фестивалю у серпні 2025.

