Триденний Всеукраїнський Форум Міської Мобільності почався в Ужгороді

3 Вересня 2025 1

Упродовж трьох днів Ужгород приймає гостей на ІІІ Всеукраїнському Форумі Міської Мобільності, організованому Ужгородською міською радою. Форум зібрав понад 200 учасників – експертів, представників уряду, бізнесу, громадських організацій, органів місцевого самоврядування та міжнародних партнерів, аби разом виробити бачення мобільності майбутнього для України.

Ключові теми заходу – інновації в розвитку міської мобільності та транспортних систем в умовах воєнного стану, енергетичних викликів і фінансової невизначеності. Окрему увагу буде приділено доступності транспорту, безпеці руху, розвитку громадського транспорту, велоінфраструктури та мікромобільності.

Photo 2025 09 03 12 38 48 (2)

— Коли ми говоримо про інфраструктуру міст, у нас на сьогодні, крім великих викликів, є і великі можливості, — сказав на відкритті Сергій Деркач, заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. — І ця можливість – це збудувати наші міста і спланувати наші міста з новою перспективою. У нас вже є багато хороших прикладів в Україні і багато міст розвиваються за принципами сталої міської мобільності. Хороший приклад у цьому сенсі Ужгород. Я сподіваюсь, що Ужгород на ці три дні стане не тільки майданчиком для втілення кращих практик міської мобільності, а і, в принципі, може стати лідером і прикладом з багатьох інновацій в цій сфері, — і як приклад навів нові електробуси українського виробництва, які скоро їздитимуть вулицями Ужгорода.

До офіційного відкриття онлайн також долучилися координаторка CIVINET Ukraine Дзвенислава Тислюкевич, генеральна директорка директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності Магда Копчинська та координатор ініціативи ICLEI European Андреас Піллер.

Photo 2025 09 03 12 38 48

Що в програмі форуму

У перший день Форуму заплановані панельні дискусії

Також заплановані паралельні дискусійні панелі, виставка електротранспорту та сучасних рішень у сфері мобільності.

Загалом Форум триватиме з 3 по 5 вересня. У програмі – два практичні воркшопи, обговорення доступності транспорту, безпеки руху, розвитку велоінфраструктури та мікромобільності, адаптації транспортних систем до умов війни. Говоритимуть також впровадження інноваційних технологій. Окремим блоком представлять практики українських міст у створенні безбар’єрних просторів у межах державної ініціативи.

Зоряна Попович, Varosh
Фото Ужгородської міської ради

