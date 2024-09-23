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Три закарпатські школи – у ТОП-200 шкіл України за результатами НМТ. Рейтинги

23 Вересня 2024 7

Інформаційний освітній ресурс Освіта.UA склав рейтинги шкіл, обласних центрів, областей за підсумками національного мультипредметного тесту в Україні 2024 року.

Відповідно до рейтингу закладів загальної середньої освіти України за підсумками НМТ 2024 року, до ТОП-200 шкіл України увійшли три школи на Закарпатті:

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Школи у рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, який укладачі розраховували на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Разом із тим, укладачі рейтингу згадують, що учні низки шкіл з огляду на війну виїхали зі своїх регіонів і навчалися онлайн в інших областях України або за кордоном. Цей факт міг вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.

Так, окремо портал уклав рейтинг областей за підсумками складання НМТ у 2024 році. Закарпаття у згаданому рейтингу опинилося на передостанньому – 23 місці в таблиці, випередивши лише Миколаївську область. При складанні рейтингу враховані дані з 292 шкіл області, середній бал НМТ становить 132,51.

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Рейтинг областей за результатами НМТ-2024

Що стосується рейтингу обласних центрів за підсумками цьогорічного складання НМТ, то Ужгород у ньому – на 11 місці з 22-ох.

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Рейтинг обласних центрів за підсумками НМТ-2024

Також портал Освіта.UA оприлюднив рейтинг шкіл Закарпатської області за результатами складання НМТ-2024. У першій десятці:

Для укладання рейтингів використано результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Shutterstock

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