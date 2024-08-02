Три вина з Закарпаття – у ТОП 24 кращих вин України

За підсумками оцінювання міжнародних винних експертів з-поміж 91 зразка українських вин сформовано перелік з 24 кращих. Серед них – 3 вина закарпатської виноробні Шато Чизай (Chateau Chizay).

29 липня у Варшаві відбулась велика професійна дегустація українських вин відомими міжнародними експертами. Захід пройшов за ініціативи Wines of Ukraine в межах програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини.

Метою заходу було змінити глобальне сприйняття українського вина, підвищити обізнаність про бренд та сприяти розвитку експорту для українських виноробів.

На дегустацію було відібрано 91 зразок українських вин від 27 виробників – ігристих, білих, червоних, рожевих, помаранчевих і солодких.

Усі вина, які були відібрані для дегустації, надходили від виноробень з ліцензією та запасами не менше 2000 пляшок, що дозволяє зацікавленим експортерам здійснювати закупівлю.

Методом сліпої дегустації вино оцінювали 6 провідних світових винних експертів – Masters of Wine.

У підсумку оцінювання винні експерти сформували ТОП 24 кращих українських вин сезону 2024 року. До переліку потрапило одразу 3 вина виноробного комплексу з Берегова Шато Чизай:

Carpathian Sekt Rose Blaufrankisch Brut 2023 (у категорії ігристих вин за методом Шарма-Мартінотті);

Furmint Orange Skin Contact 2023 (серед помаранчевих вин);

Furmint Late Harvest 2022.

Крім того, за підсумками дегустації була сформована супер-добірка ТОП 12 найкращих українських вин сезону 2024 року. До неї також потрапило одне із представлених закарпатською виноробнею вин – Furmint Late Harvest 2022.

Як розповіла у коментарі Varosh віцепрезидентка Шато Чизай із розвитку Олександра Поліщук, обираючи взірці для подання на суд Майстрам вина, орієнтувалися на цікавинки з унікальною історією та якістю. Адже, за її словами, формуючи список вин, які представляють Україну, варто приділити увагу цікавим, дещо незвичним сортам, щоби показати багатогранність виноробства України. Тож для оцінювання у виноробні обирали унікальні для України сорти, і, власне, унікальні вина з них.

“Блауфранкіш – сорт, який так рідко використовують для ігристого, а наш Carpathian Sekt із нього дуже люблять за свіжість та ягідність. Furmint Orange – єдине відоме нам помаранчеве вино з Фурмінту (ми стараємося максимально розкрити потенціал цього сорту, з яким в Україні працюємо тільки ми). Він дуже цікавий у своєму стилі – таке нетипове, легке, можна сказати, європейське Orange Wine, свіже і питке. Що ж до Late Harvest, то це справді «зірка», і серед солодких вин подавали саме його. Тим паче, у Furmint Late Harvest вже є низка міжнародних нагород, медалі від Decanter та зі Страсбурга, це й амбасадор виноробства України в головному музеї вина в світі La Cité du Vin (Франція). А нещодавно воно перемогло у Winelovers Wine Awards в Будапешті, де увійшло в топ-100 вин конкурсу на 9 місці, ставши кращим іноземним вином. Радіємо, що тепер це вино входить у топ-12 вин України, адже воно цього варте”, – сказала Олександра Поліщук.

До дегустаційної комісії увійшли винні експерти з Польщі, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, що мають звання Masters of Wine.

Masters of Wine – це топові експерти та найкращі сомельє, наразі відповідне звання мають лише 416 людей у світі. Майстри вина проходять сувору підготовку та іспити, щоб здобути цей престижний титул, демонструючи виняткові знання та здатність до дегустації широкого спектру вин і регіонів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Wines of Ukraine у Фейсбуці

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