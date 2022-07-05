Три ужгородські блогерки створили шоу «Українською»

Ужгородські журналістки Катя Брижань, Крістіна Третяк та Олександра Балог створили шоу «Українською», яке стартує днями на ютубі. Говоритимуть на різні актуальні теми — українською.

Катя Брижань розповіла, що ідея створення такого шоу прийшла до неї, коли вона зрозуміла, що більша частина на її ютубі — російська.

— Навіть не російськомовна, а російська. І коли я це все почистила, буквально в перші 2-3 дні війни, то побачила, що крім кількох каналів реально немає що дивитися, — розповіла вона. — З цією думкою я ходила кілька місяців і вона визріла в ідею створити свій канал, на якому було б щось цікаве, не надто політично-серйозне, але і не гумористичне. В нас багато цікавих людей, війна дає поштовх до розвитку нових сфер, до єднання людей в обговоренні цих сфер.

Поговорила з подругами — Крістіною та Сашею — вони сприйняли ідею «на ура» і дівчата почали працювати над створенням проєкту.

За словами Каті, проєкт знімається та створюється за їхній власний кошт. Так, — визнає вона, — це не є надто дешево, але дівчата розглядають це як інвестицію:

— У нас буде можливість інтегрувати рекламу і ми додали ще момент благодійності: в кожному випуску ми будемо оголошувати збір на якісь конкретні актуальні потреби або армії, або людей, які постраждали внаслідок російської агресії. В першому випуску будемо збирати кошти на автомобіль для дітей миколаївського дитячого будинку, котрі наразі мешкають тут у нас, на Закарпатті. І транспорт їм вкрай необхідний.

Катя Брижань розповіла також, що шоу «Українською» попередньо виходитиме в середньому двічі на місяць, а може й частіше.

Гостями першого випуску стали Віктор Михайлов, закарпатський ресторатор, власник закладів «Порядний ґазда» та «Чізай Мала гора», Тетяна Барна (Волощук), власниця мережі магазинів Fashionista та Анна Овчаренко, піарниця, яка співпрацювала з всеукраїнськими брендами. Записали дівчата вже 2 випуски, днями буде запис третього, «найбільш хвилюючого і цікавого наразі», — каже журналістка.

В шоу «Українською» ведучі будуть говорити про бізнес під час війни, про включене батьківство, будуть теми стосунків, фінансів, планування, благодійності, зрештою про все, що цікавитиме глядачів.

Varosh

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