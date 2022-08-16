Три стрічки закарпатця В’ячеслава Бігуна увійшли до списку фільмів, які допоможуть зрозуміти Україну

Три фільми закарпатця В’ячеслава Бігуна (“Мамине серце. Гонгадзе”, “Сильний духом”, “Многая літа. Стойко”) та “Срібна Земля. Хроніка Карпатської України.1919-1939” Тараса Химича увійшли до списку 50 документальних фільмів, які варто подивитися для кращого розуміння України, на найбільшій онлайн-платформі про кіно IMDb.

Представлені у колекції стрічки охоплюють майже сто років вітчизняного кінематографа і присвячені подіям, місцям і людям в Україні. Найбільш ранні роботи — 1929 року, але більшість стрічок, що потрапили до списку, зняті з 2005 по 2020 рік. Частина з них присвячена значним подіям сучасної історії України — Революції гідності, російській анексії Криму та війні на Донбасі.

В’ячеслав Бігун ― кінематографіст і вчений-юрист із Закарпаття, автор близько 600 публікацій і 35 фільмів (які на весну 2021 року здобули більше 70 нагород). Стрічка “Мамине серце. Гонгадзе” — це зізнання про життя Лесі Гонгадзе та зникнення її сина, яке спричинило революцію.

“Сильні духом” — історія юнака, який подорожуючи до сусідньої країни, стає політичним в’язнем: його тіло і душа піддаються випробуванням, виявляючи дух своєї нації.

“Многая літа. Стойко” — історія столітнього оптиміста Степана Стойко про довголіття, ментальність і зв’язок із природою.

Та стрічка про історію Закарпаття — Срібної Землі — 1919-1939 рр.

Varosh

Фото скрін зі стрічки “Срібна Земля. Хроніка Карпатської України.1919-1939”

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