Три компанії із Закарпаття увійшли до рейтингу Forbes Next 250

Видання “Forbes Україна” опублікувало щорічний список Next 250 — рейтинг перспективних малих і середніх приватних компаній країни. До нього увійшли три бізнеси із Закарпаття: H2O Transport, Естет та Чизай.

Що таке Next 250

Список формують за низкою критеріїв: динаміка зростання, унікальність продукту, наявність масштабованої бізнес-моделі, прозорість і потенціал виходу на нові ринки. Йдеться про компанії з річною виручкою від 10 млн до 1 млрд грн, які не входять до великого бізнесу, але мають сталий розвиток і амбіції.

Хто потрапив до списку від Закарпаття

H2O Transport — сервіс пасажирських перевезень, що здійснює регулярні трансфери з Ужгорода, Мукачева та інших міст Закарпаття до аеропортів і міст Європи. Компанія спеціалізується на міжнародних маршрутах, індивідуальних трансферах і корпоративному обслуговуванні, забезпечуючи комфортну логістику між Україною та ЄС.

Естет — клініка сучасної стоматології в Ужгороді, що спеціалізується на комплексному лікуванні зубів, протезуванні, хірургії та естетичній стоматології з акцентом на сучасні технології, сервіс і командний підхід..

Шато Чизай — виноробня з Берегова, що увійшла до списку завдяки поєднанню сучасного виробництва, експорту у понад 20 країн та розвитку винного туризму на Закарпатті. Компанія створює повний цикл: від вирощування винограду до музейного досвіду і показує, як локальний продукт може стати міжнародним брендом.

Увійти до списку Forbes Next 250 — означає бути поміченим серед тисяч бізнесів, що працюють в Україні. Це визнання динаміки, довіри клієнтів і прозорості процесів.

Те, що одразу три компанії із Закарпаття потрапили до рейтингу Forbes Next 250, — це не лише про бізнес. Це про довіру до місця, в якому можна будувати. Про людей, які інвестують у якість, сервіс і репутацію, незалежно від географії. І про те, що Закарпаття це середовище, здатне народжувати бізнеси з майбутнім.

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Марія Расчупкіна, Varosh

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