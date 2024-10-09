Три ігрових куточки облаштували в обласному нейроцентрі в Ужгороді

Тепер маленькі пацієнти, що лікуються у закладі, зможуть проводити вільний час за цікавими іграми, розвагами та малюванням у спеціально обладнаних місцях.

Впродовж року в Обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології оперують близько 2300 пацієнтів, із них близько 500 – це діти, розповіла у коментарі Varosh комунікаційниця нейроцентру Ксенія Шокіна. Найчастіше діток оперують отоларингологи, також дітки лікуються і у відділенні нейроонкології та функціональної хірургії.

«У нас лікувався й реабілітувався пацієнт із Хмельницької області. Його батько захотів щось зробити для нашої лікарні. Спитав, чим може бути корисним, і закупив для дитячої палати столик, стільчики – такий дитячий куток», – сказала Ксенія Шокіна.

Згодом ця ініціатива отримала продовження: організувати ще 2 таких куточки та доукомплектувати вже наявний взялася організація Дитячі містечка СОС.

Таким чином, в обласному нейроцентрі вдалося обладнати 3 дитячих куточки, усі – там, де буде зручно гратися діткам. Так, один із них розмістили безпосередньо в палаті, ще два – біля кабінету отоларингологів та поблизу дитячої палати у відділенні нейроонкології та функціональної хірургії.

У коментарі Varosh менеджерка соціальної сфери організації Дитячі містечка СОС Наталія Криворучко розповіла: у квітні, дізнавшись від колег по громадському сектору завдяки відгуку ще одного пацієнта про потребу в облаштуванні дитячих куточків у лікарні, зустрілася з директором й персоналом закладу.

«Як виявилося, у закладі справді майже не було місця, яке було б повноцінним дитячим простором або ігровою кімнатою. Але ж іноді діти перебувають тут тижнями, місяцями. Тому, звісно, є необхідність створити для них зручні умови. Саме тому ми вирішили облаштувати 2 дитячих куточки. Закупили меблі, бізіборди, бізікуби, покриття для підлоги – і ось результат. На цьому тижні плануємо передати також іграшки, розмальовки, кольорові олівці, ігри», – розповіла Наталія Криворучко.

Нині у дитячих куточках є столики та стільчики, м’які іграшки, кубики Рубика, приладдя для малювання, бізіборди й бізікуби – спеціальні ігрові панелі та фігури, призначені для розвивальних ігор. Також тут є спеціальні шафки, де незабаром «оселяться» інші нові іграшки, конструктори й машинки, а ще – розмальовки та дитячі книжки.

Ксенія Шокіна каже: якщо раптом хтось матиме бажання поділитися з маленькими пацієнтами й потенційними відвідувачами дитячих куточків тематичною дитячою літературою – в обласному центрі неврології будуть вдячні. Книжки просять приносити українською мовою і в доброму стані за адресою: вул. Капушанська, 24, залишити можна на рецепції.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Ксенією Шокіною

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