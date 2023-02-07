Три додаткові пункти незламності облаштують в Ужгороді

В Ужгороді додатково облаштують ще три пункти незламності:
-на вул. Івана Сільвая, 3 (УЗОШ №20 – ліцей «Лідер»);
-на наб. Незалежності, 19 (УСШ №3);
-на вул. Минайській, 71 (поліклінічне відділення КНП «Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня»).
З’явилась база закладів Ужгорода, які працюють, коли немає світла
За відповідне доповнення до рішення проголосували сьогодні, 7 лютого, на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Підтримали члени виконкому і проєкт рішення про закріплення територій обслуговування за закладами освіти Ужгорода.
— Це не є пунктами незламності в абсолютно класичному розумінні, за Старлінками, тощо. Це місця, куди можна зайти, підзарядити свої пристрої і попрацювати, — пояснили Varosh у міськраді.
Разом з вищезгаданими пунктами, в Ужгороді діятиме вже 16 пунктів, які ініціювала міська рада.
Нагадаємо, Varosh спільно з агенцією Stroom Digital запустили онлайн-карту Ужгорода, де можна знайти заклади з генераторами.
Varosh
Фото: ua.news
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