Три додаткові пункти незламності облаштують в Ужгороді

В Ужгороді додатково облаштують ще три пункти незламності:

-на вул. Івана Сільвая, 3 (УЗОШ №20 – ліцей «Лідер»);

-на наб. Незалежності, 19 (УСШ №3);

-на вул. Минайській, 71 (поліклінічне відділення КНП «Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня»).

З’явилась база закладів Ужгорода, які працюють, коли немає світла

За відповідне доповнення до рішення проголосували сьогодні, 7 лютого, на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Підтримали члени виконкому і проєкт рішення про закріплення територій обслуговування за закладами освіти Ужгорода.

— Це не є пунктами незламності в абсолютно класичному розумінні, за Старлінками, тощо. Це місця, куди можна зайти, підзарядити свої пристрої і попрацювати, — пояснили Varosh у міськраді.

Разом з вищезгаданими пунктами, в Ужгороді діятиме вже 16 пунктів, які ініціювала міська рада.

Нагадаємо, Varosh спільно з агенцією Stroom Digital запустили онлайн-карту Ужгорода, де можна знайти заклади з генераторами.

Varosh

Фото: ua.news

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