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Троє закарпатців повернулися з полону під час нового великого обміну

10 Червня 2025 9

Сьогодні, 10 червня, пройшов черговий етап великого обміну військовополоненими. Додому повертаються важкопоранені та тяжкохворі захисники.

Про таке повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Так, у рамках домовленостей у Стамбулі з російського полону повернули захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям. Усі звільнені оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

“На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити та офіцерів”, – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

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Серед тих, кого сьогодні вдалося повернути додому, – троє закарпатців. Про це повідомила регіональна координаторка Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Власта Рейпаші.

Так, з російського полону повернулися: Віктор Селіщев, Василь Козар та Федір Дубляк.

За інформацією Власти Рейпаші, загалом сьогодні вдалося повернути додому 171 оборонця.

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Повернутих захисників доправлять до медичних центрів, де вони пройдуть всі необхідні обстеження і будуть направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.

“Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців”, –  повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Українські захисники повернулися додому з російського полону

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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