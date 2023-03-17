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Троє ветеранів-підприємців із Закарпаття отримали відшкодування на ведення бізнесу за програмою Українського ветеранського фонду

17 Березня 2023 62

Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. Із Закарпаття 3 ветеранів-підприємців вже отримали відшкодування 20 тисяч на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи від фонду.

“Кошти отримали фотографка (Ужгород) як відшкодування на фотоапарат; на виробництво верхнього одягу в ательє в Мукачеві придбали швейну машинку, отримали відшкодування 20 тисяч, та також у Мукачеві для роздрібного продажу товарів у магазині придбали генератор для безперебійної роботи”, — розповіла Varosh Руслана Величко-Трифонюк, перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.

“Ветерани, а також їхні близькі родичі, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, можуть отримати кошти без конкурсу та збору документів за 10 днів після погодження заявки”, — кажуть у фонді.

Ветерани, або їхні близькі можуть придбати сільськогосподарське знаряддя, засоби захисту рослин, теплиці, поливні системи, насіння, доїльні апарати, маслобійні, інкубатори, генератори, комбікорми, поїлки, годівнички, ноутбуки та все, що необхідно. Як це працює?

Зі слів Руслани Величко-Трифонюк, відмови отримують у випадку, якщо зібрано неповний пакет документів. Хоча тоді менеджери цієї програми зв’язуються персонально з кожним подавачем чи подавачкою, щоб дозаповнити заявку.

Програма діє до завершення воєнного стану.

Varosh

Фото: Телеграм-канал Віктора Микити

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