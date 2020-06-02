Трохи експериментального року: ужгородський гурт Monumental випустив новий альбом “Purification”

Гурт Monumental створено 24 травня 2019 року музикантами гуртів Majesty Of Revival та Toni Lucifer. Гурт грає в стилі авангард, експериментальний рок.

­– Ідея альбому виникла спонтанно ­– якось Brainfucker прийшов і запропонував зробити 50 хвилинний трек, щоб просто психологічно розвантажитися від робочих буднів. Ніяких домовленостей щодо треку не було, навіть не задумувалися, чи буде з цього щось. Ми вже неодноразово сідали всіляку діч накидувати просто для себе, але коли дійшли десь до двадцять п’ятої хвилини, то з’явилася впевненість, що з цього треба робити окремий проект. Далі ми продовжили в тому ж дусі, без задуманих партій, та структури­, звідси і назва Purification (очищення, розвантаження). Звісно, весь текст ми в кінці пов’язали, і вийшла отака історія.

Ми показуємо всесвітню циклічність, неочікувану генерацію подій і ситуацій, велику силу віри в краще майбутнє, шляхом очищення і звільнення свого Я. Постаралися дати відчуття відповідальності перед свободою думок та дій, а також передати феномен поєднання перпендикулярних індивідуальностей в одному тандемі, – кажуть музиканти.

Склад:

Brainfucker – вокал

Esus Corpse – вокал, клавішні

Purification – вокал, бас

Stylish Maniac – вокал

Mad Doc – вокал, гітари

Disciple Of Plague – гітари

Anonimus – ударні

Трек записано, зведено Дмитром Павловським у студії звукозапису Beast Sound Studios.

Карл Смутко, Varosh