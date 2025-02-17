Третя платіжка за газ: за що, коли і чому платитимуть закарпатці

З минулого року закарпатські газовики проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Після проведення відповідних робіт споживачі отримають третю платіжку, за якою мають сплатити вартість виконаних робіт.

Технічне обслуговування систем газопостачання у багатоповерхових будинках здійснюють від квітня 2024 року. Роботи проводять на виконання постанови Національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг.

Нині в Закарпатській області нараховується 2,5 тисячі багатоповерхових будинків, які потребують перевірки газових мереж. Під час технічного обслуговування багатоповерхівок газовики перевіряють цілісність та герметичність газових мереж та ліквідовують ймовірні витоки газу.

У 2024 році фахівці провели обслуговування 800 багатоповерхівок в області, при цьому виявили понад 7,5 тисяч витоків газу. Витоки виявляли під час обслуговування кожного без винятку будинку, деколи по 10-15 на одному об’єкті, повідомили у Закарпатській філії ТОВ «Газмережі».

Чи потрібно укладати договір на технічне обслуговування

Відповідно до постанови НКРЕП, договір не обов’язковий для підписання сторонами, позаяк є публічним. Всі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали існуючих договорів або не подали заявку на приєднання, приєдналися до типового договору з оператором газорозподільних мереж автоматично.

Графік проведення робіт з технічного обслуговування газових мереж

Графік проведення робіт з технічного обслуговування розміщений на сайті Закарпатської філії ТОВ «Газмережі». Тут можна відстежити й адреси, де ТО вже відбулося у 2024 році, а також побачити, коли й де саме плануються роботи на 2025 рік.

Мешканці багатоповерхівок, в яких уже було здійснено технічне обслуговування газових мереж, вже отримали свої «треті» платіжки. Іншим споживачам, в чиїх будинках такі роботи лише проводитимуться, платіжки надходитимуть по завершенню ТО за їхньою адресою.

За що саме приходить третя платіжка

Вичерпний перелік видів робіт зафіксовано у наказі Міненерго. До техобслуговування газових мереж, зокрема, належить:

перевірка доступу до газопроводу та обладнання, стану його пофарбування та кріплень;

перевірка герметичності з’єднань та усунення виявлених витоків газу;

випробовування на щільність газопроводів під певним тиском;

технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах і газовому обладнанні;

очищення, змащення, регулювання та інші операції з утримання працездатності та справності системи газопостачання.

Вартість послуги

Вартість послуги з технічного обслуговування газових мереж для будинків з різною поверховістю буде різною. Вона залежить від регіону, кількості квартир у будинку, а також від технічних особливостей мереж.

Вартість визначається солідарно на весь будинок і рівномірно розподіляється на ту кількість квартир, які в ньому є.

Ціна на послугу, таким чином, може коливатися від 100 до 350 гривень на 1 квартиру, в окремих поодиноких випадках – більше.

Визначена орієнтовна вартість за кожною адресою є у вільному доступі на сайті Газмереж.

Як часто приходитиме третя платіжка

Роботи з обслуговування внутрішніх систем передбачено проводити раз на 3 чи 5 років залежно від віку, типу та обсягу робіт. Так, у будинках віком понад 25 років роботи проводитимуться раз на 3 роки. В умовно нових багатоповерхівках віком до 25 років такі роботи здійснюватимуться раз на 5 років.

Відповідно, плата за ТО не є щомісячною: платіжка приходитиме один раз на 3 або 5 років. При цьому оплату мешканці проводять лише після завершення робіт.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ОСН

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