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Новини

Третій форум “Ветерани – шлях додому”. Як долучитися онлайн

6 Серпня 2024 40

9 серпня у Звягелі відбудеться третій виїзний форум «Ветерани – шлях додому. Спроможності громад у захисті прав та задоволенні потреб ветеранів».

Форум покликаний, об’єднавши зусилля народних депутатів, виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадського та приватного секторів, сформувати  пропозиції для вдосконалення державної політики підтримки ветеранів та ветеранок і членів їх сімей, родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і військовослужбовиць.

Форум організовує Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Міжфракційне депутатське об’єднання «Реабілітаційні сили України» за підтримки Програми USAID «Рада: наступне покоління» та у співпраці з Житомирською обласною військовою адміністрацією та Звягельською міською радою.

Форум матиме особливий фокус на чотирьох основних напрямах:

Серед завдань форуму:

Охочі долучитися до форуму з інших населених пунктів мають можливість онлайн.

Форум триватиме 9 серпня з 9:30 до 18:00.

Доступ онлайн за посиланням: https://us06web.zoom.us/j/89752516182?pwd=PhFkgm7pHYbM7ayt7p6aVJwZfDbd2F.1

Meeting ID: 897 5251 6182

Passcode: 901127

Детальна програма форуму за посиланням.

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 Тетяна Клиv-Кашуба, Varosh

Титульне фото: сайт Верховної ради

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