Третій форум “Ветерани – шлях додому”. Як долучитися онлайн

9 серпня у Звягелі відбудеться третій виїзний форум «Ветерани – шлях додому. Спроможності громад у захисті прав та задоволенні потреб ветеранів».
Форум покликаний, об’єднавши зусилля народних депутатів, виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадського та приватного секторів, сформувати пропозиції для вдосконалення державної політики підтримки ветеранів та ветеранок і членів їх сімей, родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і військовослужбовиць.
Форум організовує Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Міжфракційне депутатське об’єднання «Реабілітаційні сили України» за підтримки Програми USAID «Рада: наступне покоління» та у співпраці з Житомирською обласною військовою адміністрацією та Звягельською міською радою.
Форум матиме особливий фокус на чотирьох основних напрямах:
Серед завдань форуму:
Охочі долучитися до форуму з інших населених пунктів мають можливість онлайн.
Форум триватиме 9 серпня з 9:30 до 18:00.
Доступ онлайн за посиланням: https://us06web.zoom.us/j/89752516182?pwd=PhFkgm7pHYbM7ayt7p6aVJwZfDbd2F.1
Meeting ID: 897 5251 6182
Passcode: 901127
Детальна програма форуму за посиланням.
Тетяна Клиv-Кашуба, Varosh
Титульне фото: сайт Верховної ради
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