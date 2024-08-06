Третій форум “Ветерани – шлях додому”. Як долучитися онлайн

9 серпня у Звягелі відбудеться третій виїзний форум «Ветерани – шлях додому. Спроможності громад у захисті прав та задоволенні потреб ветеранів».

Форум покликаний, об’єднавши зусилля народних депутатів, виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадського та приватного секторів, сформувати пропозиції для вдосконалення державної політики підтримки ветеранів та ветеранок і членів їх сімей, родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і військовослужбовиць.

Форум організовує Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Міжфракційне депутатське об’єднання «Реабілітаційні сили України» за підтримки Програми USAID «Рада: наступне покоління» та у співпраці з Житомирською обласною військовою адміністрацією та Звягельською міською радою.

Форум матиме особливий фокус на чотирьох основних напрямах:

Інклюзивність у ветеранській політиці;

Фізична реабілітація та ветеранський спорт;

Економічна безбар’єрність для ветеранів та ветеранок;

Психологічна реабілітація та відновлення ментального здоров’я ветеранів.

Серед завдань форуму:

Обговорення дотримання прав ветеранів та ветеранок війни та розвиток системи їх соціального захисту, медичного забезпечення, психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації.

Обговорення потреби членів сімей ветеранів та ветеранок, родин зниклих безвісти, полонених військовослужбовців і військовослужбовиць.

Обмін досвідом та популяризація ефективних практик впровадження державної політики підтримки ветеранів та ветеранок на рівні територіальних громад.

Формування пропозицій для врахування при розробленні і затвердженні державної політики реінтеграції ветеранів та ветеранок, а також підтримки їх сімей, родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і військовослужбовиць.

Охочі долучитися до форуму з інших населених пунктів мають можливість онлайн.

Форум триватиме 9 серпня з 9:30 до 18:00.

Доступ онлайн за посиланням: https://us06web.zoom.us/j/89752516182?pwd=PhFkgm7pHYbM7ayt7p6aVJwZfDbd2F.1

Meeting ID: 897 5251 6182

Passcode: 901127

Детальна програма форуму за посиланням.

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Тетяна Клиv-Кашуба, Varosh

Титульне фото: сайт Верховної ради

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