Третій екологічний острівець в Ужгороді відкрили за адресою: вул. Антонія Годинки, 8. Тут можна здати папір, пластик, картон, скло, батарейки, алюмінієві банки, а також великогабаритні, будівельні та ремонтні відходи, кажуть у міськраді. В кожному такому екоосередку постійно чергує представник «АВЕ Ужгород», який за потреби допомагає відсортувати принесені ужгородцями відходи.

Цей екоострівець має особливість — спеціальну шафу для повторного використання, в яку можна принести і залишити корисні, але вже непотрібні речі: дитячі іграшки, книги, речі побутового вжитку. Натомість можна безкоштовно взяти те, що принесли інші і потрібне вам. Щопонеділка «АВЕ Ужгород» виставлятиме у соцмережі фотографії, які речі на яких острівцях є в наявності. Такі шафи встановили і в двох інших екоострівцях міста — на вул. М.Грушевського, 62 та вул. А.Міцкевича, 9.

В «АВЕ» попереджають: одяг, взуття, продукти харчування та меблі належать до великогабаритних відходів і в шафі повторного використання їх залишати не можна.

Працює екоострівець щодня, крім неділі, з 08:00 по 10:00 та з 13:00 по 19:00. Деталі — за номером: 050 434 7700.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: АВЕ Ужгород та Ужгородської міськради

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