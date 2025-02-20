Тренінги та книжкові зустрічі: афіша подій в Ужгороді 21-23 лютого

Тематика найближчих трьох днів закономірна: війна і кохання… Кінець лютого, 3 роки в країні триває повномасштабна війна, тому наберімося сил і наснаги на прийдешніх заходах і не втомлюймось підтримувати близьких і рідних на фронті (і не тільки) та пам’ятати про тих, хто поклав життя за нашу Свободу.

Впродовж тижня, нагадаємо, в Закарпатському музично-драматичному театрі триватиме фестиваль актуальної драматургії «Драма сьогодення», у вівторок, 25 лютого в обласній філармонії буде концерт Академічного духового оркестру “Нам є що захищати”. І того ж дня (25 лютого) у скансені пройде тематична лекція та майстерклас «Жінка в традиційній культурі українців Закарпаття».

21 лютого (п’ятниця)

Презентація книги «Наша Перша світова»

Книгу про події Першої світової війни, сторіччя якої було торік, презентують о 16:00 у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка. Її упорядником став Олександр Гаврош.

Закарпатський письменник Олександр Гаврош уклав антологію української художньої прози про Першу світову війну

До збірки увійшли твори 12 авторів, 10 з яких – безпосередньо з заходу України, адже найбільш кровопролитні бої відбувалися власне на територіях Волинської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької, Львівської, Закарпатської областей. Антологія є своєрідною палітрою: крізь прозові, короткі, але дуже змістовні твори, можна побачити й те, як проходили військові дії, і як в ті роки виживало цивільне населення.

Перший відгук на збірку написав професор історії Сергій Федака, відзначивши, що книга читається на одному подиху і є дуже суголосна воєнному часу, в якому нині живе Україна. Відтак презентацію вирішили проводити у сороковини з дня смерті Сергія Федаки та присвятити її пам’яті професора.

Тренінг для жінок “Самоцінність. Знайди свою опору”

Бачити власну унікальну цінність, відчувати впевненість у собі без прив’язки до чужої думки, освоїти практичні вправи, які справді працюють у повсякденному житті — це практикуватимуть у Жіночому клубі “Натхненна”. Вестиме учасниць у цьому Олеся Маркович, консультантка з психосоматики та емоційно-образної терапії, кармологиня, авторка книг «Поруч» та «Закон життя».

Цікавих запрошують на 18:30 на вул.Швабська, 68 (каб 205). Вартість 300 грн.

22 лютого (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Благодійний Speed dating англійською

Охочих запрошують на легке спілкування, різноманітні питання, життєві історії – англійською! Місце зустрічі — простір Матерія, вул.Корзо 4в, о 15:00 Вартість: 750 грн.

*прибуток від Pop-Up івенту йде на підтримку захисників — слідкуйте за звітами в сторіс.

“Наука чи почуття?”: книжкова зустріч в Ужгороді

Охочих запрошують на інтерактивну книжкову зустріч, де учасники поринуть у дві захопливі історії кохання: «Гіпотеза кохання» Алі Гейзелвуд та «Невеличка драма» Валер’яна Підмогильного.

На вас чекає жваве обговорення стосунків книжкових пар, інтерактивні розваги та приємні сюрпризи і все ц в атмосфері для книжкових романтиків і не тільки. Вестиме вечір Марина Ніколаєва, авторка блогу «Видимі книги»

Початок о 16:00, книгарня Vivat, пл. Шандора Петефі, 2. Вхід за реєстрацією.

23 лютого (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

“Мій тато на війні”. Як говорити з дітьми про складне

В Жіночий клуб “Натхненна” запрошують на зустріч з психологинею Тетяною Матвійчук. Це буде безпечна підтримуюча зустріч для жінок, які чекають близьких з війни. Особливо приділять увагу темі, як говорити з дітьми про складне, зокрема, про ймовірні втрати.

Тетяна Матвійчук — психологиня, волонтерка, дружина військового. Працює з родинами військових та дітьми з травматичним досвідом.

Початок о 15:00, вул Швабська, 68, 205 каб. Вхід: вільний донат, 50% з якого підуть на допомогу військовим.

“Сповідь дружини військовослужбовця”

Моновиставу Ірини Феофанової у виконанні Анастасії Стельмах покажуть на сцені театру ляльок “Бавка”.

Початок о 16:00.

Прем’єрний показ вистави «Ніч Гельвера»

На Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру покажуть пронизливу історію про страх і надію, любов і втрати, про боротьбу з собою та жорстокістю світу. Сюжет, у якому переплітаються ніжність і трагедія, залишить глибокий слід у серці кожного глядача. Це буде третій прем’єрний показ вистави.

Початок о 19:00.

Вистава “Змії, що цілуються”

Комедійна драма від театру Provokator, дія якої розгортається на голівудському знімальному майданчику:

– Чому не можна усміхатися, вдаючи, що ми любимо одна одну? Ми ж актриси. Нам це під силу, правда?

– Ні, не думаю, що у нас вийде. Драма – це конфлікт. Гра – це війна. Зірки на алеї слави – це кістки вимерлих динозаврів уздовж бульвару Сансет.

– Господи, як я тебе ненавиджу!..

Початок о 18:00, за адресою вул. Руська, 3. Вартість квитка — 350 грн. Бронювання в приват @lybomur_provocator, або ж за номером 0679796704.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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