Тренінги, майстерки, концерти: афіша подій в Ужгороді 16-18 серпня

Спекотні вихідні попереду будуть насичені різними цікавими подіями на будь-який смак. Творчі майстеркласи для дітей та дорослих, спортивні та музичні заходи, концерти та тренінги — вибрати є з чого.

Пишіть нам про події, про які ми не згадали, афіша доповнюється.

16 серпня (п’ятниця)

Майстерки в артпросторі “Ліс”

Впродовж тижня в артпросторі відбуваються цікаві події для відвідувачів різного віку. У п’ятницю буде одразу два заходи — о 14:00 тут чекають учасників майстерки з розмальовки керамічного горщика з рослиною на вибір (змішана група) (вартість — 450 грн). А вже о 18:00 пройдуть жіночі посиденьки з вином та настільними іграми. Вартість у посиденьках — 400 грн.

Реєстрація обовʼязкова.

Тренінг “Основи статевого виховання для дітей та підлітків”

Проєкт Tatohub.Ужгород проводить тренінг, де торкнуться таких моментів як говорити з дітьми про статеві розбіжності? Чому взагалі варто говорити з дітьми про статеве виховання, про особисту гігієну та безпеку? Як подолати сором перед розмовою з дітьми про статеве виховання?

Попередня реєстрація тут. Початок о 17:30. Місце зустрічі: пр. Свободи, 16 (Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка).

Тренінг «Особливості екіпірування українських військових»

Це перший захід, організований Центром готовності цивільних Благодійного фонду Сергія Притули. Проєкт дає можливість цивільним українцям отримати базову військову та безпекову підготовку.

Учасники тренінгу дізнаються: які характеристики має якісний військовий одяг; що важливо мати у своєму гардеробі, якщо плануєте служити; який одяг може врятувати життя та для чого потрібні ножиці на грудях тощо. Тривалість: ~ 90 хвилин.

Для участі необхідно:

1. зареєструватися;

2. зробити довільний благодійний внесок;

3. дочекатися підтвердження від організаторів.

Місце проведення та інші деталі повідомлять підтвердженим учасникам.

17 серпня (субота)

Uzhhorod runday

Uzhhorod runday – це пробігтися 5 км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Ужгороді.

Долучитися дуже просто:

– безкоштовно зареєструватися на https://everyrun.world (достатньо 1 разу на всі забіги, навіть на інших локаціях)

– роздрукувати особистий QR код

– не зважати на погоду, настрій чи на жодні обмеження щодо віку або спортивної форми…

– дістатися вчасно до точки збору.

Розклад заходу:

8:45 – збір

8:50 – розминка

9:00 – старт забігу

Локація: старт від Лінгвістичної гіvназії (Набережна Незалежності, 5). Для новачків – реєстрація на https://everyrun.world.

Обов’язково для участі у забігу взяти з собою роздрукований QR код.

Фотодень у “Paperova”

Книгарня Paperova проводить атмосферний фотодень. Обіцяють затишну локацію з книгами та зеленим двориком; 30 хв індивідуальної або парної зйомки від @dari.pictoria; 30-35 оброблених фото протягом 3 днів та кавовий напій від закладу.

Вартість: 1000 грн. Учасників просять бронювати зручний час з 10:00 до 19:00

Майстерки в артпросторі “Ліс”

Цікаві заходи в “Лісі” тривають і у вихідні: о 14:00 змішана група учасників майстерки виготовлятимуть свічку з вощини з декором (350 грн), а о 18:00 доросла група збиратиме флористична композицію із живих квітів (650 грн).

Реєстрація обовʼязкова.

Тренінг «Інформаційна гігієна в епоху дезінформації»

Щодня ми споживаємо інформацію з безлічі джерел, кожне з яких прагне на нас впливати. Як розрізняти маніпуляції та фейки? Як захиститися від ворожої пропаганди та навчитися перевіряти факти? Про це поговоримо з професійною дослідницею російської дезінформації та пропаганди.

Для участі необхідно:

1. зареєструватися;

2. зробити довільний благодійний внесок;

3. дочекатися підтвердження від організаторів.

Місце проведення та інші деталі повідомлять підтвердженим учасникам.

Jazz Grove

У «The Doors» буде вечір джазу. Запрошують поціновувачів послухати виконавців та гурти на 19:00. Ватість Ч 200 грн.

18 серпня (неділя)