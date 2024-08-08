Тренінг з інфогігієни, футбол, свято для книголюбів: Афіша заходів в Ужгороді на 9-11 серпня

Літо щороку – традиційний сезон стишення активності культурно-мистецького життя, канікули для дітей і відпустки для дорослих, час для робіт у городах та відпочинку біля води. Тож не дивно, що ось уже не перший тиждень афіша заходів на вихідні не пропонує того різноманіття, як це було кілька місяців тому.

Утім, як то кажуть: хто шукає – той знайде! Тож ми шукали, знайшли і звели докупи варіанти для цікавого дозвілля на прийдешній вікенд. І тепер, як і щотижня, ділимося афішою заходів із вами.

9 серпня (п’ятниця)

Лекція у “Школі батьківства”

Цього разу запрошують на тренінг “Що відбувається в голові підлітка?”

Чому підлітки конфліктні, як із неймовірно чемних та слухняних дітей в мить перетворилися на впертих і грубих?

Як налагодити контакт із підлітком? Чи потребує він вашої уваги та підтримки?

Які гормональні зміни відбуваються в тілі підлітка і як це впливає на поведінку?

Попередня реєстрація за посиланням.

Час: 17:30.

Локація: Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка (пр-т Свободи, 16).

10 серпня (субота)

Тренінг “Інформаційна гігієна сім’ї під час війни”

Письменниця, дослідниця медіапростору, засновниця ініціативи з інфогігієни “Як не стати овочем” Оксана Мороз та дитяча і сімейна психологиня, письменниця, авторка та ведуча радіопрограм Катерина Гольцберг навчатимуть батьків та дітей відділяти зерно від полови в інформаційному полі.

Базові знання, що дозволять зрозуміти ризики в інфопросторі та навчать їх уникати, надзвичайно важливі для дорослих, а, особливо дітей. Відтак, участь у тренінгу можуть взяти діти від 10 років разом з батьками.

Реєстрація обов’язкова.

Час: 10:00.

Благодійний турнір ФК «Минай» на підтримку Третьої штурмової бригади

Вболівальники можуть зробити добру справу – допомогти військовим, які бережуть наш спокій і щодня борються із ворогом.

Час: 14:00.

Локація: Стадіон «Авангард»

Детальна інформація: +380 (99) 269 09 07 Роман.

Настільна розмовна гра «Розкажи мені все! Girl’s edition»

Гра «Розкажи мені все. Girl’s edition» — це чудовий спосіб провести цікавий вечір у колі подруг. Зі 180 картками можна згадати своє перше кохання, смішні історії з минулого та подискутувати на спірні теми.

Запитання поділені на 3 категорії: просте, цікаве та гаряче. У них про загальне, особисте та дуже відверте. Відповідайте всі разом на одну картку або ж тягніть по черзі.

Вік: 18+.

Ведуча: Світлана Тодер ― артменеджерка книгарні «Є».

Участь у грі тільки за реєстрацією.

Час: 15:00.

Локація: «Книгарня Є» (просп. Свободи, 40).

11 серпня

Свято до Дня книголюбів «Booklover party”

12:00-18:00 – міні-ярмарок б/у книжок для дітей

(Дитячі книги в хорошій якості можна приносити до суботи включно на Гойди, 8 або у неділю одразу на локацію)

12:00-18:00 – книжкова дитяча лотерея

13:00 – інтерактивне заняття про історію виникнення книги

14:00 – майстер-клас для наймолодших «Книга лепорелло і ілюстрації долоньками»

15:00 – майстер-клас «Книжкові закладки»

16:00 – дитячий конкурс презентацій ”Моя улюблена книга” за внесок учасника і звання ”Книжкова королева і король”

17:00 – спільне створення книги історій/ побажань для військових – 17:00

Локація: Боздоський парк, біля ятки “Смачно у ведмедів” (за рестораном “Роза і РУСИН”).

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: УНІАН

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