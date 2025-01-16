Тренінг, концерти та прем’єра: куди піти в Ужгороді 17-19 січня

Зима перевалила за середину і вже поступово починається той період, про який на Закарпатті говорять: “Йой, давайте вже після свят!”. Подій цими вихідними не дуже багато, все ж буде, куди піти. Резиденція Вибачте Номерів Немає представила в Галереї Коридор (вул С. Добоша (колишня Пархоменка), 7) проєкт та виставку Олега Перковського «Недобудовані недобудови». А в скансені, у верхній виставковій залі музею відкрили нову експозицію: роботи двох одеських художниць різних поколінь Ольги Крест та Анастасії Асп «Погляд і поклик».

Ну і перейдемо безпосередньо до подій. Якщо ми часом не згадали про якусь цікаву подію, пишіть нам — доповнимо!

17 січня (п’ятниця)

Пізнавально-творча екскурсія в екзотаріум “Акваріум”

Юних природолюбів запрошують на першу цього року мандрівку у яскравий різнобарвний світ екзотичних тварин. Дітлахи дізнаються цікаве з їхнього життя та стануть учасниками творчої майстерки!

Під час занять малюки навчаться любити природу і бути відповідальними; дізнаються нові цікаві факти про тваринок; долатимуть страхи та розвінчають міфи; займуться творчістю — створять корисні речі своїми руками.

Початок екскурсії — о 14.30. Вік дітей: 7-10 років. Вхід безкоштовний за попередньої реєстрації. Кількість місць обмежена.

«Безпека як базова потреба жінок і дівчат»

ГО “Мегасоціум” запрошує на перше заняття у рамках Школи безпеки для жінок та дівчат 2.0.

У сучасному світі, попри значний прогрес та усі переваги 21 століття, ми досі ледь чи не щодня говоримо про власну безпеку, про важливість дотримання особистих кордонів та їхнього захисту. Які безпекові виклики є? Як задовільнити базову потребу безпеки? Як не втрапити у довколишні пастки? Що загалом нам потрібно, аби зберегти це відчуття безпеки? Відповіді на ці та інші питання можна знайти на першому класі-занятті з безпеки для жінок та дівчат. Заняття відбудеться в офісі за адресою вул. Швабська, 68, початок о 16:00. Участь для усіх охочих жінок та дівчат за попередньою реєстрацією. Вистава “Привиди маєтку Рейвенскрофт” Будинок, в якому дивовижним чином загинув чоловік. За справу береться детектив Рафінг та в спробах розслідувати таємниче вбивство, він потрапляє у коло жінок, що живуть в цьому маєтку. Хто з них каже правду, а хтось говорить брехню знову і знову. Та чи злочин вдасться розкрити? Приходьте на виставу, щоб дізнатися… Початок о 19:00.

18 січня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, що вшанувати пам’ять загиблих воїнів.

Радіо “Єден” — 7 років

Цієї суботи шанувальників запрошують відсвяткувати день народження радіо для однієї людини — “Єден”.

“Запрошуємо на подію з закарпатськими виконавцями цієї суботи. Усі зібрані кошти передамо на актуальний збір. Дякуємо всім хто ці роки слухає і підтримує радіо, адже ми продовжуємо існувати виключно за підтримки своїх слухачів!”, пишуть організатори.

Вечір відбудеться в просторі Alive на Капушанській, 20. Вхід — 300 грн.

Премʼєра вистави «Ефект Елджернона»

Перша прем’єра року — вистава за мотивами твору Деніела Кіза “Квіти для Елджернона”, режисер — Олег Мельничук.

Що робить нас людьми? Інтелект? Досягнення? Пам’ять? Чи може такі поняття, як милосердя, доброта, співчуття? Одна з найзахопливіших історій в світовій літературі оживе на театральній сцені під приводом змагання у кмітливості між білою мишкою на ім’я Елджернон і Чарлі. Кінцевий результат – непередбачуваний.

Початок о 19:00.

19 січня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити і говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Філармонія запрошує на “The Bells of Christmas”

Закарпатська обласна філармонія запрошує вас на концерт, що стане продовженням святкових днів. Академічний естрадно-духовий оркестр під керівництвом народного артиста України Володимира Співака створить незабутню атмосферу разом із вокалістами Олександром Садварієм (тенор) та Галиною Гаврилко (сопрано).

Початок о 17:00.

Вистава “Річард ІІІ”

Коли людські амбіції не мають меж, народжується чудовисько. Він готовий зруйнувати все, аби здобути омріяну корону. Зради, вбивства, маніпуляції — це не просто шлях до трону, це його покликання.

Встигніть придбати квитки, щоб провести цей вечір разом з нами, — кажуть актори.

Початок вистави — 18:00.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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