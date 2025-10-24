“Треба жити!”: текст Радіодиктанту від Євгенії Кузнєцової читатиме Наталія Сумська

Наступного понеділка, 27 жовтня, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2025. Ініціатива стартує об 11:00 і пройде традиційно до Дня української писемності та мови, повідомляє Суспільне.Культура.

Авторкою цьогорічного тексту стане письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова. Вона відома за романами “Спитайте Мієчку”, “Драбина” та “Вівці цілі”, а також науковими працями про мову та культуру. Назва цьогорічного Радіодиктанту: “Треба жити!”.

У прямому ефірі диктант зачитуватиме народна артистка України, акторка театру і кіно Наталія Сумська. Вона – лауреатка Шевченківської премії та відома своїми ролями у виставах “Кайдашева сім’я”, “Енеїда”, “Пігмаліон”, “Цар Едіп”.

Як долучитися

Початок трансляції – 27 жовтня об 11:00.

Диктант можна буде слухати та дивитися:

Писати диктант можна будь-де: вдома, у бібліотеці, книгарні, в робочому офісі чи в кав’ярні. Щороку до флешмобу долучаються освітні заклади, культурні центри, підприємства й навіть військові на фронті.

Писатиме Радіодиктант традиційно і команда Varosh. В разі, якщо ви хочете писати Радіодиктант разом із Varosh, повідомте про це у приват у соціальних мережах видання.

Як надіслати текст

Готовий текст диктанту можна:

надіслати поштою на адресу 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель не пізніше 28 жовтня);

на адресу 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель не пізніше 28 жовтня); відсканувати або сфотографувати текст (формати .jpg, .png, .pdf тощо) і до 11:00 29 жовтня надіслати на rd@suspilne.media.

Офіційний текст Радіодиктанту буде оприлюднено 29 жовтня об 11:00 на сайтах Українського Радіо та Суспільне Культура.

Про Радіодиктант національної єдності

Радіодиктант започаткувало Українське Радіо у 2000 році, щоб єднати українців навколо рідної мови. Відтоді щороку сотні тисяч українців по всьому світу долучаються до ініціативи.

Минулого року участь в акції взяли понад 700 тисяч учасників із 30 країн світу, на перевірку надійшло понад 10 тисяч текстів.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Суспільне Ужгород

