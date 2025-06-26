Транспортні картки та контролери: в Ужгороді запрацюють нововведення у маршрутках

З 1 липня 2025 року за проїзд у маршрутках Ужгорода можна буде сплатити транспортною картою. Про це у коментарі Varosh сказав Андрій Ковалик, директор ТОВ «КМС», компанії, яка за рішенням виконкому займається встановленням системи оплати проїзду у місті Ужгород.

— Купити траспортну картку можна за 200 гривень. З них 117,50 — вартість картки, а решта — на оплату проїзду. Поповнювати її можна буде у терміналах міста на зручну для пасажира суму, — каже Андрій Ковалик, директор ТОВ «КМС».

Наявність транспортної карти не означає економію, принаймні поки що. Квиток буде коштувати однаково, незалежно від того, сплачує пасажир транспортною картою, банківською чи готівкою. Однак, в компанії обіцяють, що в майбутньому використовувати транспортні картки буде вигідніше.

— В майбутньому буде запроваджено диференціацію вартості квитка для проїзду. Найдорожче буде купляти у водія, трохи дешевше — якщо розраховуватися звичайною банківською карткою, а найвигідніше буде оплачувати транспортною карткою та через мобільний додаток, — сказав Андрій Ковалик, директор ТОВ «КМС».

Пасажири зможуть придбати картки у 4 точках міста — у терміналах мережі «Сіті 24», обладнаних спеціальними диспенсерами: на автовокзалі (пр.Свободи, 54), ТЦ «Токіо» (вул.Легоцького, 19А), «Вопак» (вул.Яроцька, 2), «Вопак» (вул.Капушанська, 35). Карта терміналів, де можна поповнити карту з’явиться на сайті оператора.

Відео-інструкція, як оплатити проїзд транспортною картою

Ковалик вважає, що в перші місяці впровадження нових методів оплати можливий саботаж від перевізників:

— У функції перевізника входить ввімкнути валідатор. Якщо він вимкнений, то зверніть увагу водія на це та обов’язково просіть квиток, щоб показати його контролеру. Можна звертатися й на телефон гарячої лінії.

Контролери на маршрутах

З липня у маршрутках Ужгорода з’являться й контролери. Про це у коли коментарі Varosh розповів Петро Бобик, начальник відділу транспорту Ужгородської міської ради.

Раніше цю функцію виконував водій, але оскільки тепер валідатори у комунальному транспорті розміщено не лише біля передніх, але й біля середніх дверей, то водій не зможе проконтролювати оплату проїзду.

— По ідеї, контроль має починати працювати з 1 липня, але я думаю, що якийсь певний період ми будемо тільки пояснювати людям, привчати до цих правил. Це ж трохи нова ситуація для багатьох пасажирів, тому спочатку штрафувати не будемо, — пояснює Бобик. Скільки триватиме цей адаптаційний період він не зазначив.

Безоплатний проїзд для пільгових категорій зберігається. Для того, щоб ним скористатися необхідно оформити пільгову «Муніципальну картку ужгородця». Станом на зараз видано близько 15 тисяч 300 таких карток.

У вересні 2024 року міська рада розпочала видачу «Муніципальної картка ужгородця» — транспортної картки для пільгової категорії населення міста.

16 червня у міській раді повідомили, що у всіх автобусах Ужгорода встановлено валідатори для оплати проїзду.

Галина Гичка, Varosh

Фото: ТОВ “КМС”

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