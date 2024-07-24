Основні вимоги та вигляд персоналізованих транспортних карток, які передбачені для пільгового проїзду в громадському транспорті Ужгорода, затвердили сьогодні на засіданні виконкому. Картки для пільгового проїзду видаватимуть в ЦНАПах міста, яких незабаром буде два, сказав Varosh директор компанії оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду Андрій Ковалик.

— Загальні транспортні карти можна буде придбати в одному з 20 терміналів самообслуговування, які будуть встановлені в місті, — пояснив Андрій Ковалик. — Також буде більше 50 терміналів, де можна буде поповнити картки. Картка коштуватиме 200 гривень, 100 з них уже буде на балансі. Пільгові картки будуть безкоштовні.

Пільгові картки будуть 2 видів – учнівська та пільгова. Службова видаватиметься виключно персоналу громадського транспорту – водіям, диспетчерам, контролерам.

До кінця тижня обладнання для навчання персоналу ЦНАПу буде в міськраді, люди пройдуть навчання у видачі персоналізованих пільгових транспортних карток. Загальні транспортні картки, за словами Андрія Ковалика, планують видавати в тестовому режимі з 1 вересня в комунальному транспорті міста.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Ужгородської міськради

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