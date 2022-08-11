Транспортна модель Ужгорода: в місті вирішують, що робити з надміром авто

На круглому столі в міськраді днями зібралися керівники відділів, представники Холмківської, Оноківської, Середнянської, Ставненської ОТГ, онлайн долучилися партнери зі Словаччини і обговорили розробку транспортної моделі Ужгорода та його околиць. Транспортна модель міста – це цифровий портрет території, який дозволяє оцінювати його транспортну ситуацію. Її розробляють, щоб «вилікувати» всі, пов’язані з транспортною доступністю, логістикою «болячки» громади, території.

Українсько-словацький проєкт «Стратегія адаптації до зміни клімату та заходи щодо пом’якшення її негативних наслідків для транскордонного регіону Словаччини та України «CLIMADAM» реалізується за співфінансування з грантів Європейської економічної зони та державного бюджету Словацької Республіки.

Учасники окреслили наболілі транспортні проблеми в їхніх громадах. Ужгород, наприклад, на думку заступника міського голови Василя Пинзеника, має бути містом без заторів, максимально пішохідним, із мережею добре спланованих платних паркувальних майданчиків. Від транспортної моделі насамперед потрібні відповіді, як усе це організувати, врахувати потреби автомобілістів, велосипедистів, пішоходів, де має бути односторонній/двосторонній рух, де встановлювати світлофори тощо.

Представники ОТГ, звідки часто мешканці їздять в Ужгород, зазначали, що потребують регулярного, за чітким графіком сполучення комфортним транспортом, велодоріжок. Також серед проблем, які називали найчастіше – мало громадського транспорту, немає чітких графіків його руху, дороги мають бути якісними і для транспорту, і для пішоходів, потрібні велодоріжки.

Представники СЕО ТОВ «Про мобільність» зауважили, що зараз Ужгород – одне з найавтомобілізованіших міст, а це, крім логістики, шкодить й екології. Розповіли, що вже проаналізували з накладанням на карти кількість населення в Ужгороді та околицях і його потреби, зокрема, трудову міграцію; мережі доріг, швидкість, інтенсивність використання водіями та пішоходами вулично-дорожньої мережі тощо.

Зрештою домовилися про подальші кроки для підготовки транспортної моделі, зокрема, в громади надішлють додаткові запити для детального уточнення вихідних даних.

Varosh

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