Транскордонний моніторинг червонокнижної рисі проводять в Ужанському нацпарку. Як і навіщо

На території Ужанського національного природного парку розпочався моніторинг євразійської рисі з допомогою мережі фотопасток.

Дослідження проводиться на транскордонному рівні між трьома країнами в межах Біосферного резервату «Східні Карпати»: Україна, Польща, Словаччина. На Закарпатті його проводить команда wildlife WWF-Україна спільно з науковим відділом Ужанського нацпарку в рамках міжнародного проєкту LECA.

“Надзвичайно важливий момент проєкту – це фотореєстрація особин рисі на транскордонному рівні між кордонами України, Словаччини та Польщі. Це надає змогу відстежити не лише екологічні коридори, через які мігрують хижаки, але й підрахувати їхню реальну чисельність та з’ясувати вікову і статеву структуру угруповань даного виду на пілотній території проєкту”, – пояснили для Varosh у WWF-Україна.

Для проведення моніторингу у грудні на території нацпарку встановили 60 фотопасток. Технічну підтримку і фотокамери надав Технічний Університет у Зволені (Словаччина).

Метою проєкту є з’ясувати чисельність та стан місцевої популяції рисі та підготувати рекомендації та матеріали для подальшого управління і збереження цього виду на національному й міжнародному рівнях.

В Україні євроазійська рись з 1994 року внесена до Червоної книги зі статусом “рідкісний вид”. Вона охороняється Червоним списком Міжнародного союзу охорони природи, CITES та Бернською конвенцією. Сьогодні популяція рисі в Україні оцінюється приблизно в 500 особин – від 400 до 430 особин у Карпатах, і до 100 особин на Поліссі.

У межах проєкту, що втілюють на Закарпатті, фотопастки здійснюють фотофіксацію рисі одночасно з двох боків тіла звіра, далі відбувається фотоідентифікація тварини за оригінальним плямистим рисунком шерсті на транскордонному рівні із загальної бази даних фотографій, зібраних одночасно на територіях трьох країн. Станом на сьогодні за допомогою фотопасток моніториться територія площею понад 600 км2.

На підставі проведених досліджень буде здійснено аналіз чисельності, щільності та структури популяцій євразійської рисі на території України, а також порівняння отриманих результатів із сусідніми країнами – Словаччиною та Польщею.

Перший етап моніторингу триватиме до кінця березня 2025, далі він продовжиться лише на 10 локаціях до кінця року. За його результатами планують відстежити переміщення особин рисі в межах транскордонної території Резервату біосфери «Східні Карпати» та здійснити синхронні обліки карпатської субпопуляції рисі в цьому регіоні.

Це перша спроба проведення синхронного моніторингу рисі євразійської на транскордонному рівні між трьома країнами. Раніше такий синхронний моніторинг рисі команда wildlife WWF-Україна апробувала на українському Поліссі та Карпатах між різними користувачами лісових і мисливських угідь на рівні районів. Тепер така практика здійснюється на міжнародному рівні.

Проєкт LECA (Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE CArnivores) «Підтримка співіснування та збереження великих хижих тварин в Карпатах» проводиться на території українсько-польсько-словацького прикордоння, зокрема в межах Біосферного резервату “Східні Карпати” (НПП Ужанський, НПП Бещадский, НПП Полоніни).

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Ужанського НПП

Головне фото: сайт WWF-Україна

