Трансформувати закинуту будівлю в екологічно-молодіжний простір: в Ужгороді реалізовують проєкт “ВідНОВА:UA”

В закинутому приміщенні на вулиці Проєктній, яке свого часу викупила Станція заготівлі вторсировини, почалися ремонтні роботи. Будівлю планують переробити в еколого-молодіжний простір і кілька днів тому група молоді вже почала ремонт приміщення. В Ужгород приїхали учасники молодіжного обміну у межах Національної програми залучення молоді до відновлення України «ВідНОВА:UA». Це 30 учасників 18-35 років із різних регіонів України, зокрема із Києва та області, Херсону, Маріуполя, Харкова, Сум, Чернігова, Хмельницького, Львова.

— В рамках національного проєкту «ВідНОВА:UA» молоді люди мали можливість поїхати в пілотні регіони, — пояснила Varosh голова Ужгородської молодіжної ради Олена Біланіна. — Цього року це, крім Закарпаття, Чернігівщина, Волинь та Київщина. Цей проєкт створений на базі проєкту “Будуємо Україну Разом” (БУР). В концепції лежить саме цей принцип. Тому ми, чекаючи молодь з різних міст, шукали приміщення, яке могли б відновити і запустити там роботу Ужгородського молодіжного центру.

Будівлю, яку шукали волонтери Ужгородського молодіжного центру, знайшлась на вул.Проєктній,3. Керівник Станції заготівлі вторсировини Руслан Шварц розповів Varosh, що ідея трансформувати стару будівлю в щось на кшталт молодіжного центру, з’явилася в нього вже давно. Вони полагодили дах, що протікав, поставили скрізь пластикові вікна і тут почули, що Ужгородська молодіжна рада шукає приміщення для ремонту і подальшого використання.

— В рамках проєкту «ВідНОВА:UA» молодь відновить приміщення до нормального стану, щоб там можна було проводити вже якісь заходи, — розповів він. — У нашому випадку на 3 поверсі розташується молодіжний центр, де можна буде проводити різні заходи, презентації, коворкінги, майстеркласи чи кіносеанси. Мова йде поки що про одне приміщення, площею в 30 кв.м. Загалом на поверсі близько 300 кв.м.

На 2 поверсі, за словами Руслана Шварца, планують створити екологічну лабораторію, в якій проводитимуть дослідження якості повітря, ґрунту, води тощо.

— Обладнання для цієї лабораторії нам пообіцяли деякі наші закордонні партнери, щось вони зможуть нам просто передати, щось — продати за невелику ціну, на певні пристрої ми хочемо написати ґрантові проєкти, — сказав Руслан Шварц. — Список цього обладнання ми склали спільно з науковцями хімічного факультету кафедри екології УжНУ. Це буде лабораторія для молодих вчених, де вони самі зможуть проводити дослідження на безоплатній основі. Плануємо її сертифікувати як окрему лабораторію.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки ПРООН (Програма розвитку ООН) — агентство в структурі ООН, створене для надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі їхнього національного розвитку. Ключовим регіональним партнером в реалізації проєкту «ВідНОВА:UA» була ГО “Простір молоді”, яка теж входить до Ужгородської молодіжної ради.

— Станція заготівлі вторсировини є нашим ключовим місцевим партнером, — розповіла Олена Біланіна, — який надав приміщення, яке ми будемо відбудовувати впродовж 5 днів. Ми будемо відновлювати 1 кімнату, але в планах відновити всю будівлю. Ця кімната буде виконувати функції тренінгового залу, невеликої бібліотеки та відпочинкової зони. Паралельно ми в рамках ще одного проєкту від Ужгородської молодіжної ради брали участь у проєкті “Діалоги перемоги” і нашу заявку відібрали й допомогли закупити нам меблі в наш новий простір. Все наше замовлення ось уже днями має прийти. Тому ми матимемо не тільки свіжий ремонт, але і нові меблі. Будемо і самостійно виробляти елементи вертикального озеленення, попереду висадка рослин.

Офіційно всі ремонтні роботи мають бути завершені в понеділок, 26 вересня. За словами Олени Біланіної, Ужгородська молодіжна рада планує відновити всю будівлю, в тому числі і їдальню на 1 поверсі, щоб таким чином молодь в одній будівлі мала можливість працювати, відпочивати і поїсти.

— Хочемо зробити цей простір більш інклюзивним і розглядаємо можливість подання на ґрантові можливості для встановлення внурішнього чи зовнішнього ліфта, — сказала вона.

Насамкінець варто додати, що програма обмінів здійснюється спільно з Міністерством молоді та спорту України та ГО «Місто Активних Громадян» у рамках проєкту ПРООН «ЄС за діалог: Зміцнення стійкості України для реагування на нагальні потреби центральної і місцевої влади, а також населення, що постраждало внаслідок війни» за фінансової підтримки Європейського союзу (ЄС).