Авіакатастрофа у Броварах: загинуло вище керівництво МВС України (оновлено)

Вранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився вертоліт ДСНС. Аварія сталася поблизу дитячого садка впав гвинтокрил, спалахнула пожежа. Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в дитсадку у той момент перебували діти та співробітники закладу.

Станом на 10.00 відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

Національна поліція України повідомила, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра та державний секретар.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що про причини авіакатастрофи в Броварах говорити рано: “Комісія буде розслідувати причини. Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Думаю, буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять причини того, що відбулося, та які фактори впливали на те, що вертоліт впав”.

Кабмін призначив очільника Нацполіції Клименка в.о. голови МВС після загибелі Монастирського. Рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду. Ігор Клименко також став заступником голови МВС.

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Varosh

Фото: тг-канал Андрія Цаплієнка