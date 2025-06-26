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Торт “Мукачево”: яблуко, сир та мед стали смаковими акцентами нового закарпатського десерту

26 Червня 2025 316

Днями на Закарпатті з’явився новий солодкий символ — торт “Мукачево”. Його смакові акценти — традиційні для Закарпаття яблуко, мед, сир “Маскарпоне”, розповіла Varosh авторка та розробниця технології Олена Дзямулич.

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Між двома медовими коржами — дуже ніжний крем з молочного шоколаду, поверх коржів — карамель. Над карамеллю карамелізовані яблука, але їх небагато, вони тільки надають такої фруктової нотки всій композиції. І вже далі — великий пухкий шар “Маскарпоне”, — каже вона.

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Пані Олена, яка не є кондитеркою, рецептуру розробила сама, співпрацювала з технологами зі Львова, де наразі й випікають торт. Каже: наразі налагодити в Мукачеві виробництво не вийшло, однак чекають фінансової можливості найближчим часом перенести його в Мукачево.

— Днями в повідомленні в соцмережі про склад торта серед інгредієнтів назвали маргарин і це дуже обурило людей, — каже Олена Дзямулич. — Але, по-перше, того маргарину там дуже небагато, а по-друге — ми дуже вдячні за відгук і вже найближчу партію тортів будемо випікати на вершковому маслі. Ми готові до того, щоби зробити такий торт, який буде смакувати всім і буде подобатися всім.

Наразі торт “Мукачево” продається в ряді мережевих магазинів, команда домовляється про продаж у супермаркетах по всьому Закарпаттю.

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— Торт зберігається в стані глибокої заморозки, в морозильних камерах, в холодильнику витримує стандартно 5-6 діб, думаю, це важливо врахувати, якщо плануєте брати його в дорогу, — додала вона.

Нагадаємо, Закарпаття має вже солодкі родзинки у вигляді тортів “Хуст”, “Свалява”, “Ужанська долина”, зрештою свій особливий десерт має чи не кожен район краю.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Макс Адаменко, Сергій Денисенко

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# новини Varosh # Олена Дзямулич # смаколик Закарпаття # торт "Мукачево"

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