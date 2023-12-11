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Толстого – на Пилипа Орлика, Достоєвського – на Петра Скунця: в Ужгороді відбудуться громадські слухання щодо перейменування 8 вулиць

11 Грудня 2023 31

В Ужгороді відбудуться громадські слухання стосовно перейменування 8 вулиць.

Громадські слухання пройдуть наступного понеділка, 18 грудня.

Як ідеться в повідомленні Ужгородської міської ради, на громадських слуханнях розглядатимуться питання щодо перейменування наступних вулиць:

Слухання за результатами громадських обговорень проходитимуть у великій залі міськради (пл. Поштова, 3).
Початок – 16:00.
Загалом, як повідомляв Varosh, в обласному центрі Закарпаття, у  межах процесу декомунізації та дерусифікації, в період з лютого 2022 року по сьогоднішній день, в Ужгороді запропоновано до перейменування 58 вулиць та площ міста.

Наразі в місті перейменовано 31 вулицю.

409621614 751347257038684 2958613563987586154 N
Varosh,
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# вулиці # громадські слухання # перейменування

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