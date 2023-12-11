Толстого – на Пилипа Орлика, Достоєвського – на Петра Скунця: в Ужгороді відбудуться громадські слухання щодо перейменування 8 вулиць

В Ужгороді відбудуться громадські слухання стосовно перейменування 8 вулиць.
Громадські слухання пройдуть наступного понеділка, 18 грудня.
Як ідеться в повідомленні Ужгородської міської ради, на громадських слуханнях розглядатимуться питання щодо перейменування наступних вулиць:
- вул. Донська – на вул. Юрія Мандича
- вул. Челюскінців – на вул. Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна)
- вул. Івана Павлова – на вул. Валерія Онуфера
- вул. Льва Толтого – на вул. Пилипа Орлика
- вул. Модеста Мусоргського – на вул. Влада Габди
- вул. Олександра Попова – на вул. вул. Шимона Голлоші
- вул. Адмірала Нахімова – на вул. Сергія Параджанова
- вул. Федора Достоєвського – на вул. Петра Скунця
Слухання за результатами громадських обговорень проходитимуть у великій залі міськради (пл. Поштова, 3).
Початок – 16:00.
Наразі в місті перейменовано 31 вулицю.