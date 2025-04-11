Толока на старому цвинтарі 2.0: ужгородців запрошують долучитися до прибирання

У суботу, 12 квітня ініціативна група “Міські дерева Ужгород” та ГО “Активна громада” вдруге проведуть прибирання на старому кладовищі, що на Капушанській. До толоки, яка триватиме з 9:30 орієнтовно до 14:30, запрошують приєднуватися ужгородців — можна долучитися на будь-якому етапі на скільки завгодно часу.

Активісти поставили до відома про прибирання Ужгородську міську раду та КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств», однак підтримки від установ не отримали. В міськраді зокрема, пояснили, що більшість працівників житлово-комунального сектору у суботу залучені в проведенні Uzhhorod Half Marathon 2025.

— На попередній толоці, 29 березня, з нами разом прибирали і працівники «Ужгородський комбінат комунальних підприємств» і те, що в них була необхідна техніка дуже сильно допомагало в прибиранні, — розповіла Varosh ужгородка Євгенія Мучичка. — В них була кущорізка, і це дуже сильно підвищувало ефективність роботи. Тому що рослинність на цвинтарі просто буяє і руками чи секатором там не дуже багато можна зробити, на жаль.

На прохання долучитися і цього разу, директор підприємства Анатолій Сухолов відповів, що немає працівників. Тому ужгородців просять: якщо хтось може допомогти на цей короткий час бензокосою чи іншою технікою, яка може впоратися з густими чагарниками, долучитися до толоки.

Загалом на прибирання просять брати з собою рукавички, щільний одяг, закрите взуття, головний убір, секатори, чи інший інструмент (а хто візьме косарку/тример – того пригостимо кавою), перекус, водичку та велике бажання допомогти і зберегти цю зелену зону.

Прибере все зібране сміття АВЕ та «Ужгородський комбінат комунальних підприємств».

— Взагалі, я сподіваюся, що ужгородці долучаться до толоки, тому що було дуже багато обурень в соцмережах, коли з’явились розмови про перетворення цього кладовища в меморіальний парк. Люди обурювалися, що це, мовляв, неприпустимо, тому що це руйнується історія міста. Але на першу толоку прийшло геть не багато людей, — каже Євгенія Мучичка. — А хочеться навести лад там перед Великоднем.

Історія старого цвинтаря

Кладовище на вулиці Капушанській — одне з найдавніших в Ужгороді. Його заснували офіційно десь у першій половині ХІХ століття. З того часу там знайшли спочинок тисячі ужгородців. Були серед них як нікому не відомі пацієнти міської лікарні, так і знані родини. Закарпатський історик Йосип Кобаль твердить, що тут відбувалися і публічні страти злочинців. Саме з цих поховань, можливо, і започаткувалося кладовище.

На кладовищі також встановлено пам’ятний хрест січовим стрільцям, які загинули в роки Першої світової війни. Тут ховали також людей, розстріляних радянською владою.

Як свідчить Олексій Корсун, заступник голови редколегії обласної книги пам’яті «Реабілітовані історією», в 1945-1947 роках на Закарпатті було засуджено до розстрілу близько трьох сотень чоловік. Це були люди різної політичної орієнтації. Одних страчували за приналежність до Організації українських націоналістів (наприклад, одного із закарпатських очільників ОУН Михайла Габовду), інших – за підтримку угорського окупаційного режиму (депутата угорського парламенту Андрія Бровді). Оскільки цвинтар на Капушанській знаходився тоді у безлюдному місці і був загороджений, то більшість поховань розстріляних здійснювалося саме тут.

Наприкінці 2022 року Ужгородська міська рада запросила містян до громадських обговорень щодо створення на території старого кладовища Меморіального парку.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото з першої толоки на цвинтарі — зі сторінки Дзвінки Білоног у фейсбуці

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