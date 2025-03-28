Толоку на території закритого кладовища на вулиці Капушанській проведуть завтра, в суботу, 29 березня. За інформацією Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради, проведуть його межах місячника благоустрою, який до 17 квітня триває в Ужгороді.

“За прогнозом імовірність дощу у цей день низька, тому прохання до всіх небайдужих — не змарнувати чудову можливість зробити справді гарну справу для свого міста долучившись на кілька годин до цього прибирання”, — запрошують у групі “Міські дерева Ужгород”.

Ужгородців, які долучаться до прибирання, просять вбратися в зручний одяг, взяти з собою місткі міцні пакети для сміття для різного виду відходів та ручні садові інструменти — секатори, сокиру, пилку, граблі тощо.

Старий цвинтар на Капушанській в Ужгороді: в якій ситуації нині й чи буде прибирання

Прибирання старого кладовища

Нагадаємо, близько місяця тому ужгородка Євгенія Мучичка оформила електронне звернення до міської ради щодо стану цвинтаря через ресурс Open City, який дозволяє оперативно повідомляти відповідальні структури міської ради про наявні у місті проблеми. Звернення взяли в роботу, і в той же день відписали: проблему усунули, кладовище прибрали. Але насправді, каже Євгенія Varosh, прибрали тільки на при вході, а майже вся територія цвинтаря так і залишилася захаращеною та занедбаною.

Благоустроєм території старого кладовища на Капушанській займається КП “Ужгородський комбінат комунальних послуг”. У Департаменті міської інфраструктури повідомили, що в межах місячника благоустрою, який триватиме до 17 квітня, санітарне прибирання міста проходить щоп’ятниці. Серед локацій, визначених для прибирання: парк Підзамковий, Перемоги, Боздоський, ухили річки у межах набережних), сквер Крупки, вул. Карпатської України біля статуї Діви Марії.

Стосовно толоки на цвинтарі на Капушанській, охочих долучитися чекають на 9:00 з боку вулиці Володимирської.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Євгенією Мучичкою

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