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Новини

Тіберій Сільваші став лауреатом Шевченківської премії

9 Березня 2022 57

Сьогодні, 9 березня, оголосили лауреатів Шевченківської премії. Про це йдеться на сайті Президента України.

Закарпатський художник Тіберій Сільваші одержав премію за інсталяцію “Крила”.

Кожен переможець у своїй номінації отримає 397 тисяч гривень.

Наше інтервʼю з митцем: Тіберій Сільваші: Cправжнє мистецтво – це територія парадоксу.

І ось ще кілька публікацій.

До речі, Закарпаття має чимало лауреатів премії. Василь Свида, Володимир Микита, Іван Чендей, Петро Скунць, Дмитро Кремінь, Петро Мідянка, Мирослав Дочинець, Оксана Луцишина.

Varosh

Головне фото: Євген Козеко

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# Тіберій Сільваші # Шевченківська премія

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