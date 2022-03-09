Тіберій Сільваші став лауреатом Шевченківської премії

Сьогодні, 9 березня, оголосили лауреатів Шевченківської премії. Про це йдеться на сайті Президента України.
Закарпатський художник Тіберій Сільваші одержав премію за інсталяцію “Крила”.
Кожен переможець у своїй номінації отримає 397 тисяч гривень.
Наше інтервʼю з митцем: Тіберій Сільваші: Cправжнє мистецтво – це територія парадоксу.
І ось ще кілька публікацій.
До речі, Закарпаття має чимало лауреатів премії. Василь Свида, Володимир Микита, Іван Чендей, Петро Скунць, Дмитро Кремінь, Петро Мідянка, Мирослав Дочинець, Оксана Луцишина.
Varosh
Головне фото: Євген Козеко