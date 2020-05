The Atlantic опублікував зворушливе фото очей закарпатської медпрацівниці, яка рятує від COVID-19

Фото закарпатської медпрацівниці з’явилося у знаному американському виданні The Atlantic. Автор знімку – Сергій Гудак. Він розповів Varosh історію цієї світлини.

29 квітня Сергій створював фоторепортаж в Обласній клінічній інфекційній лікарні міста Ужгорода. Він зробив серію світлин медиків, які лікують пацієнтів із коронавірусом.

«Я тоді провів із лікарями близько трьох годин. Я був повністю екіпірований і часом окуляри так запотівали, що майже нічого не бачив. Не уявляю, як лікарям усю зміну в такому вбранні рятувати людей, це реально – подвиг».

Сергій опублікував серію кольорових знімків на сайті агенції “Укрінформ”. Водночас оформив альбом із чорно-білими фото і дав умовну, проте символічну назву – “Зміна”. Ч/б альбом розміщений на його сторінці у фейсбуці.

«Із емоцій під час зйомки була, мабуть, одна. Як не пафосно це звучить, але я захоплений лікарями, я відчув, що вони чітко знають свою роботу і зроблять все, аби хворий одужав. Я впевнений в них».

1 травня одна зі світлин репортажу з’явилася у добірці “Фото тижня” культового американського медіа The Atlantic. Йдеться про підбірку “Photos of the Week: Pineapple Toss, Deserted Temple, Bioluminescent Waves”. Фото підписано так: “The eyes of a health-care worker” (“Очі медичного працівника”).

У кадрі – Галина Гавей, лаборантка обласної інфекційної лікарні.

Автор скромно каже, що випадково побачив свою роботу на сайті й дуже цьому зрадів.

«Просто приємно, що фото потрапило в таку добірку досить відомого видання. І приємно, що за океаном побачать наших лікарів».

Довідка: The Atlantic – один із найстаріших і найбільш респектабельних літературних журналів США. Заснований у 1857 році в Бостоні.

Евеліна Гурницька, Varosh

